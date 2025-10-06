Lupa.cz  »  Chystá se další evropský procesor. Je možné, že při uvedení na trh už bude zastaralý

Chystá se další evropský procesor. Je možné, že při uvedení na trh už bude zastaralý

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

SiPearl Autor: SiPearl

Na svět se klube další procesor navržený v Evropě. Francouzská společnost SiPearl chystá vydání modelu Athena1 specificky připraveného pro takzvané dvojí užití. Cílovou skupinou jsou tedy obranné složky, zpravodajské služby, provozovatelé komunikací a podobně. Athena1 může posloužit v kryptografii a šifrování, bezpečné komunikaci, detekci zařízení, zpracování dat ve vozidlech a podobně.

SiPearl je startup, který vzešel z konsorcia European Processor Initiative (EPI), jehož úkolem je Evropě zajistit alespoň nějaké vlastní procesory. Peníze v průběhu času poskytla Evropská rada pro inovace a dnes se mezi investory řadí ARM, Evropská investiční banka, vláda Francie, Atos Group a Cathay Venture, což je fond z Tchaj-wanu, který má ve správě 400 miliard dolarů. SiPearl zaměstnává asi 200 lidí ve Francii, Španělsku a Itálii.

SiPearl aktuálně chystá do masové produkce procesor Rhea1, který bude pohánět aktuálně nejrychlejší superpočítač světa, německý Jupiter. Užití má najít v dalších podobných projektech. Rhea1 měl ale několik odkladů, vzorky mají dorazit začátkem roku 2026. Rhea1 má obsahovat 61 miliard tranzistorů a 256bitové SVE jednotky.

Athena1 naváže na Rhea1. Využije výpočetní základy Rhea1 a přidá bezpečnostní funkce. Nasadit bude možné 16, 32, 48, 64 a 80 jader ARM Neoverse V1 – podle toho, jaké budou požadavky zákazníků. Technické detaily mají být zveřejněny později.

Athena1 bude vyrábět u tchajwanské firmy TSMC. Nikdo v Evropě ostatně pokročilé výrobní procesy neumí. Pouzdření má ze začátku rovněž probíhat na Tchaj-wanu, ale později se má kvůli bezpečnosti a podpoře evropského ekosystému přesunout na starý kontinent (pouzdření tedy zřejmě nebude to nejpokročilejší). Komerční vydání se plánuje na druhou polovinu roku 2027.

Velkou otázkou je ovšem to, jak ve výsledku oba procesory budou v době uvedení na trh pokročilé. Produkce by měla být na 7nm procesu, což už dnes není nic světoborného a v příštích letech se propast bude zvětšovat (Čína mimochodem 7nm proces už tak nějak zvládá sama, byť s vysokou zmetkovostí). Navíc lze očekávat širokou dostupnost novějších jader ARM Neoverse V3 a V4. Odklady SiPearlu v udržení technologické konkurenceschopnosti nepomáhají.

Češi a Britové rozjeli vývoj vysoce bezpečných čipů pro obranné technologie či automobilky Přečtěte si také:

Češi a Britové rozjeli vývoj vysoce bezpečných čipů pro obranné technologie či automobilky

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Paušální daň OSVČ vzroste v roce 2026 v 1. pásmu skoro na 10 tisíc

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Jak funguje půjčka na bydlení bez zajištění nemovitostí?

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Recept na domácí kaiserky zvládne i nezkušený kuchař

Které banky dají dětem kapesné za sjednání účtu?

Spolu: paušální daň zavedeme i pro menší firmy

Na octomilky platí vysavač a návnada ze tří běžných ingrediencí

Když čůráte krev, musíte zpozornět. U mě to byla rakovina

Qualcomm představil novou generaci procesorů Snapdragon

Klasickým SIM kartám už zvoní hrana

Kouřová aromata sýrů, masa či třeba chipsů končí

Aktualizovaný Microsoft Marketplace je nyní přísnější

Hollywoodské hvězdy naštvala nová AI herečka

Výrobce stahuje dudlíky Curaprox kvůli nebezpečné látce

Historie dezinfekce: od žhavého železa k Chlumského roztoku

Jednotné měsíční hlášení nahradí firmám řadu tiskopisů

Trackball Logitech MX Ergo: když myš stojí a kurzor běhá

Pravák, poddubák, kovář, hořčák. Poznejte hřiby podle fotek

Jak nalákat zákazníky na podzimní slevy? Hitem bude Halloween

Czech Internet Forum: Dvě dekády českého online světa a budoucnost v éře AI
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).