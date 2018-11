 »  ChytryHonza.cz se vrací do rukou svého zakladatele

Karel Wolf

Český srovnávač finančních produktů, ChytryHonza.cz, přechází z portfolií Rockaway a Aegon zpět do rukou jeho zakladatele Jiřího Patáka, ten bude mít nyní ve firmě 100% podíl.



Jiří Paták, který dosud držel ve firmě 20,5 procenta podílu se rozhodl odkoupit zbývajících 80 % aby mohl lépe ovlivňovat další rozvoj společnosti. Sází přitom na stoupající trend digitalizace sektoru i propojení fyzické distribuce s online prostředím.



Nizozemská finanční skupina Aegon prodává v rámci své strategie, která zahrnuje celkový odchod z trhů ČR a SR. Pro investiční skupinu Rockaway, která byla ve firmě od začátku, již zřejmě došlo k cílovému zhodnocení investice. „Ze startupu a čistě onlinového byznys modelu se ChytryHonza.cz dopracoval do velikosti, kdy představuje plnohodnotnou konkurenci tradičním finančním institucím. To považuji za úspěch sám o sobě, a zájem nového investora ho jenom potvrzuje,“ říká Andrea Lauren odpovědná za FinTech projekty z portfolia Rockaway. Aegon byl spoluvlastníkem pro změnu poměrně krátce a to od roku 2016.



Hodnota transakce nebyla uvedena, lze ale předpokládat, že nebude výrazně nižší jak 200 milionů korun, strop by naopak mohlo představovat půl miliardy. Prostředky na realizaci obchodu poskytla investiční skupina DRFG. Případný majetkový vstup DRFG do společnosti by musel ještě schválit antimonopolní úřad.



Paták se hodlá zaměřit především na rozvoj své obchodní sítě. Investovat hodlá ale i do zázemí a odbornosti stávajících poradců a akvizice nových profesionálů.