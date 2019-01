 »  Čína vypnula přístup na vyhledávač Bing

Karel Wolf

Vyhledávač Bing od Microsoftu přišel o svůj největší alternativní trh, Čína vypnula přístup na vyhledávač cn.bing.com, Microsoft podle všeho netuší, co za tímto krokem vězí a zjišťuje co dál.

Čína tímto krokem zároveň odřízla jediný lokálně funkční (významnější) zahraniční vyhledávač, který v zemi zbýval. Vyhledávač od Google nefunguje v Číně od roku 2010. Jde také o zákaz poslední významnější americké internetové služby poté, co Čína loni umístila na svůj pomyslný internetový blacklist komunikační aplikaci WhatsApp. The Cyberspace Administration of China nepodala pro tento krok žádné oficiální vysvětlení.

Podle zdroje blízkého Financial times, dostal jeden z největších čínských operátorů, státem vlastněná společnost China Unicom, příkaz zablokovat službu kvůli „ilegálnímu obsahu“. Microsoft blokaci potvrdil s tím, že zatím netuší, co za rozhodnutím stojí a zvažuje další kroky.

Technologie Microsoftu se v Číně těší velmi vysoké popularitě a společnost s čínskou vládou dlouhodobě spolupracuje. Microsoft dokonce vyvinul speciální vydání systému Windows pro čínské vládní použití a začátkem ledna tohoto roku společnost otevřela výzkumné a vývojové centrum v Šanghaji.

Podle dat webové stránky StatCounter měl Bing v Číně v prosinci minulého roku 2% podíl na čínském vyhledávacím trhu, nejpopulárnější čínský vyhledávač Baidu měl pro srovnání 70 %.