Letos v říjnu se objevila závažná bezpečnostní kauza. Útočníci upravili hardwarové krypto peněženky Ledger, které se skrze CryptoBilis se dostaly k uživatelům. Do zařízení byla vložena deska plošných spojů, která pomocí vestavěné eSIM a mobilní sítě útočníkům odeslala 24slovný seed. Ukradeno byl nejspíše více než sto milionů dolarů. Stejný útok zaznamenala také česká společnost SatoshiLabs, která vyrábí peněženky Trezor.
CryptoBilis byli dříve pro Trezor autorizovaným distributorem pro jihovýchodní Asii. V upravených peněženkách Trezor Safe 5 byl potvrzen stejný typ hardwarového implantátu jako u konkurenčního Ledgeru, nicméně u zákazníků Trezoru nebyly zaznamenány žádné finanční ztráty.
Trezor prověřil 48 zařízení od zákazníků, kteří nakoupili u CryptoBilis, a u tří kusů modelu Trezor Safe 5 potvrdil neautorizovaný hardwarový implantát.
Přídavná deska vložená mezi hlavní desku a displej peněženky pasivně odposlouchávala obrazová data posílaná na displej (včetně obnovovací fráze při prvotním nastavení), šifrovala je a pomocí mobilní sítě odesílala na server útočníků.
Na rozdíl od milionových ztrát u Ledgeru nenahlásil žádný zákazník Trezoru ztrátu kryptoměn. První uživatel z Indonésie, který implantát nahlásil přes program responsible disclosure, své prostředky stihl včas přesunout. Ostatní modely (například Safe 3 či Safe 7) ani kusy od jiných prodejců nevykázaly známky manipulace.
Trezor vyřadil CryptoBilis ze seznamu autorizovaných prodejců. Následně radikálně zpřísnil bezpečnostní pravidla pro skladování a manipulaci se zbožím a vyřadil přibližně 80 dalších partnerů, kteří novým podmínkám nevyhovovali.
Když 28. října obdržel Trezor od indonéského zákazníka video a fotografie implantátu v Trezor Safe 5, zveřejnil varování hned o den později (29. až 30. října) – ještě předtím, než zařízení fyzicky dorazilo do pražských laboratoří.
Společnost vyzvala všechny zákazníky, kteří u CryptoBilis nakoupili jakýkoli Trezor od března 2026, aby okamžitě přesunuli prostředky na novou peněženku se zcela novým seedem, a nabídla jim bezplatné zaslání nového kusu přímo z oficiální distribuce nebo voucher na jeho pořízení.
Trezor vydal 11. listopadu aktualizaci firmwaru 2.13.1, která mění způsob komunikace s displejem tak, aby odhalené hardwarové implantáty nedokázaly zobrazovaná data zachytit. Firma zároveň zdůraznila, že aktualizace nezachrání seed, který byl vygenerován před instalací nového firmwaru – ten je nutné považovat za kompromitovaný. Situace je dále rozebrána na blogu SatoshiLabs.