ČNB otestovala technologii známou z kryptoměn. Chtěla by rychleji obchodovat s dluhopisy

Česká národní banka (ČNB) otestovala obchodování s vlastními dluhopisy prostřednictvím technologie, která je spojená především s bitcoinem a dalšími kryptoměnami. Využila systém distribuovaného registru (DLT) k vydání a převodům běžných korunových dluhopisů v digitální podobě, kde má dluhopis podobu digitálního tokenu. Podle guvernéra ČNB Aleše Michla je DLT „možnou platformou budoucnosti“.
Nejznámějším druhem DLT je blockchain, který proslavil bitcoin. Spočívá v systému, v němž se informace o dané měně nebo například cenném papíru a jeho převodech zaznamenávají do společného digitálního registru, který se průběžně synchronizuje mezi zapojenými účastníky. Nové transakce se do něj přidávají na základě pravidel a ověřování v síti. Takže je velmi obtížné zpětně měnit už potvrzené záznamy a případné zásahy lze odhalit.
Princip mimo jiné urychluje obchodování. Namísto toho, aby si každá strana vedla vlastní evidenci a následně ji porovnávala s ostatními, pracují všichni s ověřenými záznamy v jedné síti. Dluhopis v ní existuje jako digitální token. Přístup do sítě mají pouze předem schválené finanční instituce. A obchody na DLT je možné vypořádat v režimu 24/7.
„Cíl je jasný: velký trh korunových aktiv, která koupíte a prodáte snáze než německé státní dluhopisy. Centrální banka u toho musí být od začátku. Aby jádro vypořádání stálo na jejích penězích, ne na soukromých, jako jsou stablecoiny,“ dodává Aleš Michl.
ČNB si představuje, že v budoucnu by podobný způsob obchodování mohl bankám umožnit rychlejší převody cenných papírů, méně administrativy a provoz bez přerušení i o víkendech.
Testy technologie ČNB provedla během října a listopadu s jednou z komerčních bank. V pilotním projektu ověřila celý proces od právních a smluvních pravidel až po samotné obchody a správu portfolia. Na infrastruktuře provozované Centrálním depozitářem cenných papírů vyzkoušela nákup a prodej dluhopisů proti platbě, jejich převody i takzvané repo operace. Šlo o obchody v hodnotě desítek tisíc korun, které podle centrální banky proběhly téměř okamžitě.
V září Michl ve svých „Zápiscích guvernéra“ rozvíjel možné využití technologie DLT v Česku, ČNB by podle něj mohla vydat digitální/tokenizovanou pokladniční poukázku v DLT, obchodní banky by mohly nabídnout testovací tokenizovaný korunový vklad pro své klienty a Ministerstvo financí by mohlo vydat testovací digitální/tokenizovaný dluhopis v DLT. „Vyzkouší se nákup, prodej, repo operace a použití jako zástavy. Může se přemýšlet ještě dál… Švýcarská centrální banka už testuje digitální franky pro banky na technologii DLT na burze SIX,“ píše.
ČNB pracovala s uzavřenou infrastrukturou pro regulované finanční instituce. Podle jejího vyjádření zatím podobné technologie úspěšně otestovala jen úzká skupina centrálních bank v Evropské unii. Testování je součástí inovačního programu ČNB Lab, kde banka před rokem spustila testovací portfolio digitálních aktiv, ve kterém zkoumá bitcoin, stablecoin a tokenizované vklady.