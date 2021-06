Crackonosh: Avast objevil český vir. Krakonoš těžil krypto díky cracknutým hrám

Analytici z Avastu popsali malware, který dostal jméno Crackonosh. Jde o slovní hříčku kombinující české slovo Krakonoš a slovo crack. Malware se totiž objevuje v cracknutých videohrách a podle Avastu mohou jeho autoři pocházet z Česka.

“Crackonosh je škodlivý software určený k těžbě kryptoměn, který je v oběhu minimálně od června 2018. Tvůrci infikovali více než 222 tisíc systémů po celém světa a získali více než dva miliony dolarů v kryptoměně Monero,” shrnuje Avast.

“Nejvíce Crackonosh postihl uživatele ve Spojených státech, Brazílii, Indii, na Filipínách a v Polsku. Česko je desátou nejvíce postiženou zemí – zasáhl zde přes pět tisíc uživatelů. Infekce jsme zaznamenali i na Slovensku.”

Podrobná technická analýza Crackonoshe od Daniela Beneše z Avastu je k dispozici zde.

Crackonosh byl nalezen v cracknutých hrách NBA 2K19, Grand Theft Auto V, Far Cry 5, The Sims 4 Seasons, Euro Truck Simulator 2, The Sims 4, Jurassic World Evolution, Fallout 4 GOTY, Call of Cthulhu, Pro Evolution Soccer 2018 a We Happy Few.