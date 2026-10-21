ČT sport nabídne automatické titulky nepřetržitě, ČT24 zavádí automatizovaný zvukový popis

Česká televize od 2. listopadu rozšíří nepřetržité automatické titulkování na program ČT sport. Na zpravodajské ČT24 už nasadila také automatizovaný zvukový popis, který divákům se zrakovým postižením zprostředkovává vybrané textové informace z obrazovky.
Automatické skryté titulky pro sportovní vysílání televize testovala také s neslyšícím konzultantem Pavlem Kučerou. Technologie musí zvládat specifické podmínky živých přenosů, které mohou ovlivnit přesnost přepisu.
„Umělá inteligence musí na ČT sport pracovat s vysokou hladinou hluku v kulise stadionů, překrýváním řeči více komentátorů i s rychle se měnící terminologií a cizími jmény sportovců,“ popsal Kučera. Při plně automatickém provozu se podle něj v titulcích mohou objevovat chyby.
Na ČT24 fungují automatické skryté titulky nepřetržitě od začátku letošního roku. Ve druhém pololetí je doplnil automatizovaný zvukový popis. Systém předčítá jmenovky a titulky u cizojazyčných promluv. Diváci mají podle televize k dispozici dva hlasové výstupy.
Významnou roli při zpřístupňování pořadů má i nadále lidský faktor. Texty zvukových popisů předtočených pořadů připravují a editují lidé, zatímco umělá inteligence se využívá k jejich hlasové reprodukci. Česká televize zároveň klade důraz na spolupráci s lidmi, kterým jsou tyto služby určeny.
Vedle dlouhodobé spolupráce s konzultantkou pro zvukový popis, která pravidelně hodnotí jeho kvalitu, získává také zpětnou vazbu od diváků se zrakovým postižením. „Setkávání s klienty Tyflocentra Brno, kde si povídáme o kvalitě zvukového popisu u aktuálních i archivních filmů, poskytuje autorům zvukového popisu cennou zpětnou vazbu, kterou jim předáváme,“ uzavírá koordinátorka služeb pro diváky se smyslovým postižením Petra Mašková.
Podle údajů České televize byly v prvním pololetí roku 2026 skryté titulky dostupné u 91,1 procenta pořadů. Pořady tlumočené do znakového jazyka tvořily 7,1 procenta a zvukový popis byl k dispozici u 18,7 procenta pořadů.