ČTÚ má v rámci státního rozpočtu dostat o 2,5 miliardy méně. Nemá to ohrozit jeho chod

Ministerstvo financí připravilo návrh státního rozpočtu pro rok 2027 s jedním z nejvyšších schodků v historii. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) má naplánováno výrazně méně peněz. Zatímco letos šlo o 3,43 miliardy korun, v roce 2027 to má dělat něco málo přes miliardu. Podle telekomunikačního regulátora toto snížení nebude mít žádný negativní dopad na zajištění jeho provozu.
“Snížení výdajové stránky rozpočtu kapitoly ČTÚ v návrhu rozpočtu na rok 2027 je dáno změnou ve financování kompenzace čistých nákladů držiteli poštovní licence, respektive úpravy maximálního zákonného limitu. Novela zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, účinná k 1. 1. 2026 navýšila maximální limit úhrady čistých náklad z 1,5 na dvě miliardy korun a podle přechodného ustanovení mělo být podle této úpravy posuzováno i zúčtovací období roku 2025 (hrazeného v roce 2026),” vzkázala Lupě Tereza Meravá, mluvčí ČTÚ.
“Rozpočet roku 2026 obsahuje takto navýšené prostředky na úhradu čistých nákladů a v celkové výši činí 2,75 miliardy korun. V legislativním procesu je další novela zákona o poštovních službách, která vrací uvedený limit zpět na 1,5 miliardy korun a tato změna je promítnuta rovněž v návrhu rozpočtu na rok 2027. Z letošního rozpočtu (v části určené na úhradu čistých nákladů) nám z 2,75 miliardy korun zůstane 1,25 miliardy korun. V roce 2027 tak potřebujeme do rozpočtu na úhradu čistých nákladů 250 milionů korun (společně s tím letošním zůstatkem tak budeme mít v roce 2027 potřebných 1,5 miliardy korun). V části čistých nákladů tak došlo v návrhu rozpočtu na rok 2027 ke snížení o 2,5 miliardy korun oproti rozpočtu letošnímu,” doplnila Meravá.