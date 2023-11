ČTÚ mají nově vést předseda a dva místopředsedové, navrhuje ministerstvo

Autor: ČTÚ

Vedení Českého telekomunikačního úřadu se pravděpodobně o jednoho člena zeštíhlí. Navrhuje to ministerstvo průmyslu a obchodu v novele zákona o elektronických komunikacích, která je v připomínkovém řízení. Připomínky je možné uplatňovat do úterý 14. listopadu.





Nový koncept počítá se zrušením stávající čtyřčlenné rady úřadu. Nově by ČTÚ měl vést pouze předseda a dva místopředsedové.





Návrh v přechodných ustanoveních řeší i personální obsazení po změně. Předsedou úřadu bude automaticky ten šéf úřadu, který bude v době účinnosti zákona ve funkci. Jeho funkční období se zároveň prodlouží na celkových šest let od jeho původního jmenování. Podle dosavadních pravidel jsou členové rady ČTÚ jmenováni na pět let, přičemž funkční období předsedy rady úřadu je tříleté.

Prvním z místopředsedů by se pak měl podle novely stát ten radní, který je ve funkci nejdéle. Doyenu rady by se funkční období také prodloužilo na celkových šest let. Oba zbývající členové rady dokončí své původní funkční období, přičemž zákon počítá s tím, že přejdou do pracovního poměru na dobu určitou.

V současnosti je služebně nejstarším v Radě ČTÚ Jiří Peterka, který byl vládou jmenován do funkce v roce 2015 a v roce 2020 mu kabinet jeho mandát prodloužil na další období. V příštím roce skončí funkce Lukáši Zelenému a nejkratší dobu je v Radě loni jmenovaný Jiří Šuchman.