ČTÚ vypořádal připomínky k tendru na sítě DAB+, část jich akceptoval

Autor: Pure

Český telekomunikační úřad obdržel připomínky k chystané aukci kmitočtů na celoplošné a regionální digitální rozhlasové sítě. Část námitek uznal a upraví podle nich zadávací dokumentaci.





Jedna z námitek se týkala požadavku pokrýt signálem regionální sítě do dvou let alespoň 80 procent obyvatel daného území. Úřad částečně uznal, že je to příliš přísné. „U regionálních přídělů je v plánu časově rozvolnit požadované pokrytí,“ připustil.





Úřad také ustoupí od původního konceptu výběrového řízení obálkovou metodou s utajenými nabídkami. Místo toho proběhne formou elektronické aukce. „Elektronický formát aukce a nově nastavené podmínky by měly umožnit zajistit efektivní a transparentní proces přidělení jednotlivých přídělů za tržní cenu,“ podotkl telekomunikační regulátor.

Zvýší se také peněžní záruka, která je podmínkou účasti v tendru. Ze 100 000 Kč stoupne na 200 000 Kč, aby odpovídala průměru minimálních cen regionálních přídělů.

Kompletní dokument s vypořádáním a vysvětlením předložených připomínek je na internetových stránkách ČTÚ.