Čtvrt miliardy poslaných do Kalifornie. ČR má i díky zbrojaři Strnadovi druhého investora do kvantových počítačů

Autor: BlueQuantum

V České republice už je druhý fond rizikového kapitálu, který začal investovat do kvantových počítačů a technologií. Nově je to letos založený Presto Tech Horizons, který chce investovat 150 milionů eur (skoro čtyři miliardy korun) do obranných technologií. Za fondem stojí zbrojovka Czechoslovak Group a Presto Ventures.





Presto Tech Ventures se nyní podílí na investici 10 milionů dolarů (téměř 240 milionů korun) do kalifornského startupu BlueQubit. Ten vyvíjí software sloužící jako simulační platforma pro testování a provoz kvantových programů a algoritmů. Nástroj funguje jako služba, tedy Quantum Software as a Service (QSaaS).

Kvantové počítače, které mohou mnohonásobně zrychlit některé typy výpočtů a přinést tak revoluci do výzkumu léků a tak dále, se průběžně zlepšují. Google například před pár dny zaznamenal pokrok ne vývoji kvantového procesoru. Také Česko se brzy dočká vlastního kvantového stroje a připravuje kvantovou strategii.

Spolu s rozvojem hardwaru se připravuje i ekosystém kolem. Vznikají třeba první standardy na postkvantové šifrování. Hackeři už teď sbírají zašifrovaná hesla, která dnes ještě počítače neumí rozlousknout, ale ty kvantové to v budoucnu zvládnou. Proto se už dnes začínají nasazovat postkvan­tové šifry.

Další z aktivních oblastí jsou simulátory a testování, kam míří právě BlueQubit. “Vše nasvědčuje tomu, že kvantové simulace budou prvním skutečným využitím této technologie pro řešení výpočetních problémů dnešního světa – problémů které jdou na běžných počítačích řešit jen velmi zdlouhavě, pokud vůbec,” shrnul Přemysl Rubeš, partner Presto Tech Ventures.

“Investice Presto Tech Horizons do BlueQubit je naším prvním krokem do světa kvantových technologií. Je nepochybné, že do budoucna najdou využití i v softwarových systémech v defence nebo aerospace, tedy pilířích podnikání CSG. Budeme v roli investora pozorně sledovat, jaký bude další vývoj této pozoruhodné platformy,” doplnil Stanislav Kuba, investiční ředitel Czechoslovak Group.

BlueQubit založili Hrant Gharibyan, kvantový fyzik původně z Caltechu, a Hayk Tepanyan, někdejší inženýr v Googlu. Firma už spolupracuje s IBM, AWS, Nvidií, Hondou nebo Stanfordskou univerzitou.

Prvním českým investorem rizikového kapitálu do kvantových technologií se stal pražský fond Tensor Ventures. Ten drží podíly v americké firmě QC82 (kvantový čip schopný pracovat při pokojové teplotě), německém podniku Quantagonia (rozdělování výpočtů mezi klasické a kvantové počítače, což se bude hodit i v Ostravě, kde kvantový stroj poběží společně s klasickým superpočítačem) a polském BEIT (vývoj algoritmů pro kvantové počítání).

Kvantové technologie jsou strategickým oborem řady států a největších mocností. Mnohé z nich, včetně USA, omezují, kdo do takových firem může investovat. Tensor Ventures tak například při investici do QC82 museli projít lustrací americké vlády. V Česku máme jeden kvantový startup, který je navíc zapsaný v Nizozemsku.

Presto Tech Horizons je jediným evropským investorem do BlueQubitu. Mezi další investory patří Nyca Partners, Restive, Chaac Ventures, NKM Capital nebo BigStory VC.