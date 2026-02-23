Čupr nabízí AI agenty ze svého nového projektu, mají dotáhnout práci za lidi do konce

Tomáš Čupr oznámil, že otevírá práci agentů nově rozjetého startupu Duvo.ai veřejnosti. Jde o platformu cloudových AI agentů, kteří práci navrhují i provádějí napříč firemními systémy.
„Copiloti byli první vlnou ‚AI v práci‘. Užiteční – ale většinou končí u přemýšlení a psaní. Další vlna je silnější: AI, která dokáže práci dokončit napříč reálnými systémy. Ta vlna začíná teď,“ popisuje Čupr. Láká uživatele na to, že stačí popsat, co se má stát, a platforma úlohu provede end‑to‑end napříč e‑mailem, tabulkami, CRM a portály, a to i v systémech bez API. Úlohy lze plánovat a běží v cloudu, takže práce pokračuje i s vypnutým počítačem.
„Třicet let byl software hlavně místem, kde se práce zapisuje. Lidé pořád museli shánět podklady, kopírovat, aktualizovat, párovat a urgovat,“ vyjmenovává Čupr. Duvo vznikalo po boku enterprise týmů s důrazem na kontrolu. Čupr oznámil spuštění platformy v prosinci loňského roku a zároveň s tím se pochlubil investicí v seed kole ve výši 15 milionů dolarů (přes 300 milionů Kč). Firmu označil jako „AI sílu pro retail“.
Agenti se Duvo přihlásí do SAP/ERP, pracují v portálech a tabulkách, čtou a posílají e‑maily a když je potřeba domluva, zavolají dodavatelům, dopravcům či prodejnám. Jedou podle schválených skriptů, průběžně zaznamenávají výsledky, aktualizují systémy a k lidem posílají jen to, kde je nutný úsudek.
Při designování služby přitom zakladatel Rohlíku čerpá spolu se dvěma dalšími spoluzakladateli ze zkušeností právě z tohoto e-commerce projektu. Duvo.ai v prosinci uvádělo, že s týmem o zhruba 15 lidech automatizuje procesy ve velkých retailových a FMCG skupinách, přičemž platící zákazníci prý uzavírají roční smlouvy v řádech stovek tisíc dolarů. Společnost plánuje přenést své služby také mimo retail.
Aktuální vyzkoušení má být zdarma, jednoduché i pro netechnické uživatele, funguje bez API klíčů a bez účtů za tokeny. Spoluzakladateli Duvo.ai jsou Marek Paris (CPTO) a Martin Pecha (COO), oba s provozními zkušenostmi z Rohlíku; Čupr zůstává zakladatelem a CEO Rohlik Group.