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Čuprův AI startup jde po velkém retailu. Získal Alzu, kde má začít automatizovat

Iva Brejlová
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Tomáš Čupr, Rohlík.cz Autor: Rohlík.cz
Šéf Rohlíku Tomáš Čupr.
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Startup Duvo.ai, který založil Tomáš Čupr spolu s bývalými kolegy z Rohlíku, jde automatizovat do Alzy. Významný hráč středoevropského e-commerce s mladým projektem chce nastoupit na významnější AI využití. Duvo staví AI agenty, kteří dokážou vykonávat práci přímo ve firemních systémech, a vzniklo na základě zkušeností v Rohlíku.

V Alze se má nejdřív začít s mapováním, jak jednotlivé procesy skutečně fungují, uvádí. Pak má podle Duvo nastoupit jejich přestavba s využitím AI. Alza je pro Duvo významná reference, podle poslední veřejné účetní uzávěrky ve finančním roce 2024 vykázala celkové tržby přesahující 61 miliard korun.

Čupr spustil Duvo spolu s Markem Parisem a Martinem Pechou z Rohlíku loni. Jejich agenti dokážou vykonávat operativní úkoly napříč firemními systémy, jako jsou ERP, dodavatelské portály, e-maily, tabulky a dokážou pracovat i s telefonáty. Startup na svůj rozvoj získal v seed kole 15 milionů dolarů od investorů včetně Index Ventures, Credo Ventures a několika významných andělských investorů včetně někdejšího viceprezidenta Amazonu.

Mezi zákazníky startupu už patří vedle skupiny Rohlik Group také e-commerce platforma Notino. Tým při oznámení spuštění projektu na konci loňska uváděl, že už automatizuje procesy ve velkých retailových a FMCG skupinách.

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Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

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