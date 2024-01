ČVUT se připojila ke kvantovým počítačům IBM. Bude se také podílet na vývoji evropského stroje

Autor: Jan Sedlák

ČVUT v Praze se připojila k sítí IBM Quantum. Americká společnost IBM skrze ní poskytuje vzdálený cloudový přístup ke svým kvantovým počítačům. Tím pádem je není nutné nákladně pořizovat a provozovat a zároveň je možné je plnohodnotně využívat.





IBM patří k několika předním tvůrcům kvantových strojů, poslední čip Condor má 1121 kvantových bitů (qubitů). Firma letos otevře první kvantové datové centrum v Evropě. Umístěno bude v německém Ehningenu a k dispozici bude mít několik strojů minimálně o sto qubitech a výše.





Krok pražské techniky doplňuje množící se akademické kvantové aktivity v Česku. Národní superpočítačové centrum IT4Innovations při VŠB-TUO v Ostravě dokonce získá vlastní fyzický kvantový počítač. Stroj LUMI-Q bude mít dvanáct až dvacet supravodivých kvantových bitů (qubitů).

ČVUT aktuálně neplánuje nákup vlastního kvantového počítače. Je to velice finančně nákladné a stavba čeká dlouho, asi dva roky. Obor také jde rychle dopředu, takže fyzické vlastnictví nemusí být výhodné z hlediska přístupu k nejnovějším generacím.

ČVUT a IBM rovněž podepsaly memorandum o spolupráci s dalšími českými univerzitami. ČVUT je první, kdo se u nás oficiálně do kvantové sítě IBM připojila, po memorandu by mohly následovat další školy.

Přístup ke cloudovým kvantovým počítačům už v minulosti testovali například na ostravské IT4Innovations. Jiří Tomčala své zkušenosti shrnul zde.

IBM kolem svých kvantových aktivit buduje široký ekosystém. Má kolem 300 zákazníků a univerzit po celém světě, přičemž všichni si mezi sebou sdílí znalosti. “ČVUT získá přístup ke stejným informacím, jaký má třeba MIT,” řekl technický ředitel IBM pro střední, východní a severní Evropu Martin Švík.

IBM a ČVUT v kvantovém světě spolupracují už delší dobu. Americký podnik v Praze buduje kvantovou a AI centrálu. Je zde několik týmů zabývajících se výzkumem, včetně post-kvantové komunikace. IBM také na ČVUT vyučuje, zájem hlásí i další firmy.

Oba partneři rovněž už nějakou dobu aktivně tlačí na zdejší politiky, aby se kvantovým věcem věnovali. Dělo se tak mimo jiné skrze četné podnikatelské mise do Indie, Jižní Koreji, Japonska, USA nebo do Tchaj-wanu. Zástupci IBM a ČVUT doprovázeli například Markétu Pekarovou Adamovou nebo Ivana Bartoše.

“Od té doby vidíme významný posun. Byl jmenován kvantový koordinátor Petr Kavalíř, rozjela se nadresortní spolupráce (Ivan Bartoš a Helena Langšádlová) a připravuje se kvantová strategie,” shrnula viceprezidentka IBM a Svazu průmyslu a dopravy ČR Milena Jabůrková.

“Je to skok někam, kam je třeba jít a je třeba tam jít rychle,” okomentoval svět kvantového počítání rektor ČVUT Vojtěch Petráček.

Petráček doplnil, že se tudy vydávají i světové mocnosti včetně Číny. Důvodů je více, kromě možných průlomů ve vědě a následně byznysu je to bezpečnost včetně šifrování. Například USA proto prověřují, kdo může investovat do tamních kvantových startupů. Procesem si musel projít i český fond Tensor Ventures, když investoval do fotonického čipu QC82.

ČVUT nedávno oznámila spolupráci s Armádou ČR a ministerstvem obrany, mimo jiné v kvantových počítačích a kryptografii. Na akci k oznámení spolupráce mezi ČVUT a IBM byla řada lidí z armády.

Spolupráce ČVUT s IBM má přinést několik věcí: “Kromě toho, že univerzita nabízí stáže, jejichž součástí bude i přístup ke kvantovým počítačům IBM přes cloud, bude spolupráce zahrnovat také výzkum v oblasti kvantových počítačů a kvantového softwaru v oblastech, jako je optimalizace, kvantové strojové učení, kvantové inženýrství a kvantové programování. Cílem je umožnit posouvání hranic v oblastech, jako jsou například prevence nemocí, energetický management, optimalizace dopravy, vývoj zemědělských produktů a přesná diagnostika.”

“Jaderka” ČVUT se také podle informací Lupy bude pod vedením profesora Igora Jexe podílet na vývoji evropského kvantového fotonického počítače. Stane se tak v rámci projektu Epique Evropské komise, na který jde zhruba čtvrt miliardy korun. V Epique je několik evropských partnerů. Celé je to součástí projektu Quantum Flagship s rozpočtem jedné miliardy eur.

Česko dále vypsalo výzvy na budování kvantové sítě na přenos QKD klíčů. Testy už proběhly například v CETINu. Dění v celém oboru můžete pravidelně sledovat v našem seriálu Qubity.

Jak vypadá kvantová laboratoř IBM v Curychu: