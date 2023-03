Daniel Křetínský jedná o koupi části stagnujícího francouzského IT obra Atos

Autor: Energetický a průmyslový holding

Český miliardář Daniel Křetínský by mohl uskutečnit svojí první investici do oblasti informačních technologií. Podle francouzského listu Le Monde vyjednává s tamním IT obrem Atos o koupi divize Le Foundations zabývající se datacentry či outsourcingem.





Křetínský patří mezi největší evropské podnikatele v energetice (EPH) a vstupem do IT má pokračovat v diverzifikaci. Mimo jiné vlastní podíl v Le Monde, Elle, Marianne, udělal dobrý obchod s řetězcem Makro, provozuje mediální dům Czech News Center a fotbalovou Spartu.





Atos si v poslední době prochází změnami a transformacemi. Firma jedná s Airbusem o prodeji minoritního podílu v divizi Evidian, která se zabývá SSO a identity managementem. Vzniknout by mohl samostatný spin-off.

Atos má pobočku také v Česku. Poskytuje různé IT služby a zároveň zde i díky odkupu firmy Bull sídlí tým zabývající se superpočítači. Atos v HPC patří mezi největší světové hráče.

Akcie Atosu na burze v Paříži v posledním roce spadly o 47 procent, hodnota firmy nyní činí 1,6 miliardy eur. Firma očekává prakticky nulový růst tržeb.