Daniel Křetínský posílí v prodeji a servisu elektroniky, jeho Planeo kupuje firmu z Vysočiny

Provozovatel kamenných obchodů a e-shopu Planeo posílí. Společnost FAST ČR koupila tuzemskou firmu NTSUP se sídlem ve Žďáru nad Sázavou, kterou doposud vlastnil Martin Junek. “Uzavírá se téměř dvacetileté období, kdy jsem společnost NTSUP vedl sám,” shrnul Junek. Ve vedení firmy zůstává.
NTSUP se specializuje na servis elektroniky a domácích spotřebičů. Provozuje vlastní logistické a servisní centrum a flotilu upravených vozidel. Důležitou součástí jsou asi čtyři stovky servisních míst v rámci Česka a Slovenska. Firma je také označuje za takzvaná sběrná místa, kde je možné výrobky předat a vyzvednout.
FAST ČR je na trhu od roku 1992. Vedle e-shopu má v Česku a na Slovensku asi 200 prodejen. NTSUP do toho přidá právě vybudovanou servisní síť.
“Zákazníci vyřeší nákup spotřebiče, rychlé doručení, odbornou instalaci i následný servis jednoduše a na jednom místě – v Planeu,” slíbily firmy.
FAST ČR od loňského roku kompletně ovládá Daniel Křetínský, a to skrze společnost CE Electronics Holding, respektive EC Investments. Podnik má roční tržby kolem 17 miliard korun a zaměstnává 1 610 lidí. NTSUP výsledky hospodaření nezveřejňuje.