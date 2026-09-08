Lupa.cz

Daniel Křetínský posílí v prodeji a servisu elektroniky, jeho Planeo kupuje firmu z Vysočiny

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Daniel Křetínský Autor: Energetický a průmyslový holding
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Provozovatel kamenných obchodů a e-shopu Planeo posílí. Společnost FAST ČR koupila tuzemskou firmu NTSUP se sídlem ve Žďáru nad Sázavou, kterou doposud vlastnil Martin Junek. “Uzavírá se téměř dvacetileté období, kdy jsem společnost NTSUP vedl sám,” shrnul Junek. Ve vedení firmy zůstává.

NTSUP se specializuje na servis elektroniky a domácích spotřebičů. Provozuje vlastní logistické a servisní centrum a flotilu upravených vozidel. Důležitou součástí jsou asi čtyři stovky servisních míst v rámci Česka a Slovenska. Firma je také označuje za takzvaná sběrná místa, kde je možné výrobky předat a vyzvednout.

FAST ČR je na trhu od roku 1992. Vedle e-shopu má v Česku a na Slovensku asi 200 prodejen. NTSUP do toho přidá právě vybudovanou servisní síť.

“Zákazníci vyřeší nákup spotřebiče, rychlé doručení, odbornou instalaci i následný servis jednoduše a na jednom místě – v Planeu,” slíbily firmy.

FAST ČR od loňského roku kompletně ovládá Daniel Křetínský, a to skrze společnost CE Electronics Holding, respektive EC Investments. Podnik má roční tržby kolem 17 miliard korun a zaměstnává 1 610 lidí. NTSUP výsledky hospodaření nezveřejňuje.

Čechům rostou mzdy a více utrácí na internetu. Obchodníci za půl roku protočili 92 miliard Přečtěte si také:

Čechům rostou mzdy a více utrácí na internetu. Obchodníci za půl roku protočili 92 miliard

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Dali byste si do počítače čínský SSD disk, případně čínské RAM?

Zobraz výsledek


Czech Internet Forum: využijte zvýhodněné vstupné do 30. září
VÍC INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).