Daňový portál čelí DDoS útokům v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání

Daňový portál a další webové služby Finanční správy mají problém s nedostupností. Důvodem má být masivní DDoS útok. Finanční správa o tom informovala na svém účtu na síti X.





⚠️ Z důvodu masivního DDoS útoku jsou dočasně nedostupné služby Daňového portálu a další webové služby Finanční správy ČR.



Připomínáme, že zákon na tyto situace pamatuje a daňové přiznání lze bez sankce podat až do úterý 9. 7. 2024. — Finanční správa ČR (@financnisprava) July 1, 2024

Dnešek je přitom posledním dnem lhůty například pro podání daňového přiznání k dani z příjmů, pokud je podáváno prostřednictvím daňového poradce nebo advokáta.

Finanční správa uvádí, že zákon na tuto situaci pamatuje a že přiznání lze bez sankcí podat až do úterý 9. července. Ve skutečnosti se však jedná o obecné pravidlo promítnuté do § 250 odst. 1 daňového řádu bez ohledu na to, co je příčinou prodlení. Finanční úřady podle tohoto pravidla generálně promíjejí zpoždění v rozsahu nejvýše 5 pracovních dnů a při nápravě pochybení pokuty za opožděné podání přiznání nepředepisují.

Naopak, pokud leží objektivní důvod tak jako v tomto případě na straně Finanční správy, která nezajistila dostupnost nástroje pro zpracování daňového přiznání, má stát možnost aktivně a plošně prodloužit lhůtu až o 3 měsíce.