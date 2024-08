Disneyho streamovací služby už nejsou ve ztrátě

Autor: The Walt Disney Company EMEA

Americká mediální společnost Disney zveřejnila výsledky za uplynulé čtvrtletí. Pochlubila se, že streamovací služby už neprodělávají. Zveřejněná čísla však také napovídají, že předplatitelé Disney+ nepřibývají tak rychle jako třeba u Netflixu.





Disney provozuje streamovací služby Disney+, Hulu a ESPN+. Do zisku se v součtu dostaly rychleji, než firma předpokládala, původně s tím počítala až v tomto čtvrtletí. Ke 30. červnu letošního roku vykázaly streamovací služby zisk 47 milionů dolarů, zatímco loni ve stejném období byly ve ztrátě přesahující půl miliardy dolarů. Kdyby se ovšem nezapočítávala sportovní aplikace ESPN+ a výkaz by se omezil jen na Disney+ a Hulu, byl by výsledek v červených číslech (-19 milionů dolarů).

Počet předplatitelů Disney+ se lehce zvýšil na 118,3 milionu, tedy asi o 700 tisíc oproti předchozímu čtvrtletí. Tento výsledek nezahrnuje službu Disney+ Hotstar pro Indii a další asijské státy. Také v dalším čtvrtletí firma očekává „mírný“ růst.

Disney+ chce vylepšit uživatelský zážitek ze svých streamovacích platforem. Proto například v Americe začlení obsah Hulu do Disney+ a později plánuje přidat i nabídku ESPN. Od 4. září zavede v USA funkci playlistů a zpřístupní živé vysílání stanice ABC News.

Disneyho těší mimořádný úspěch animovaného filmu V hlavě 2, který je teď v kinech a už se stal nejvýdělečnějším animákem všech dob. Úspěch novinky měl také pozitivní dopad na streamovací službu Disney+, protože se zvýšil zájem uživatelů o první díl z roku 2015. Ve výsledku si 1,3 milionu uživatelů zaplatilo přístup na Disney+, aby si ho mohli pustit. Od zveřejnění první upoutávky na pokračování nasbíral původní film na Disney+ přes 100 milionů zhlédnutí po celém světě.

Služba Disney+ nedávno aktualizovala smluvní podmínky pro český trh, které nejspíš připravují půdu pro změny v předplatném. Vypadá to, že aplikace zakročí proti sdílení hesel a umožní přidat dalšího člena do uživatelského účtu za příplatek. V podmínkách se také objevila teoretická možnost tarifu s reklamou. V současné době je ale jediným tarifem na českém trhu předplatné za 239 Kč měsíčně, respektive za 2390 Kč ročně (dva měsíce jsou pak zdarma).