Do 13 let vůbec, od 15 omezeně. Komise představila návrh regulace sociálních sítí pro děti

Evropská komise (EK) představila očekávaný návrh nařízení, které má v celé Evropské unii nastavit jednotná pravidla, jak mohou děti používat sociální sítě, servery na sdílení videí a další služby. EU Kids Act má podle ní ochránit děti před negativními vlivy těchto digitálních služeb.
Dětem do 13 let návrh používání sociálních sítí zcela zakazuje (tento věkový limit platí už dnes). Mají mít ale možnost prostřednictvím účtů svých rodičů používat videoslužby jako je například YouTube, pokud jim zajistí bezpečné prostředí.
Od 13 do 15 let mají mít děti povolený tzv. miniúčet, který bude mít omezené funkce (například limit na počet přátel) a nastavený časový limit používání na maximálně jednu hodinu denně. Od 15 do 18 let pak budou nezletilí moci používat samostatné účty a provozovatelé sociálních sítí budou muset zaručit nerizkové prostředí.
Omezení se mají týkat i už existujících účtů. Do šesti měsíců od účinnosti navržené regulace mají sociální sítě ověřit, zda na nich nemají účty děti mladší 15 let a pokud takové účty najdou, budou je muset zablokovat (i v případě, že nebudou moci věk uživatele ověřit).
Ověřování věku
Sociální sítě a videoservery mají mít podle návrhu zakázáno navrhovat své služby tak, aby u dětských uživatelů podporovaly návykové chování nebo nadměrné používání. Návrh výslovně zakazuje nekonečné scrollování a automatické spouštění multimédií, zasílání nevyžádaných notifikací, povzbuzování dětí ke sdílení obsahu nebo k živému vysílání nebo pravidelné či příliš časté vyzývání k většímu zapojení.
Návrh také obsahuje povinnost zavést časové limity a pravidelné přestávky používání v době školního vyučování v noci, kdy mají děti spát. Sociální sítě a videoservery také mají povinně upravit své doporučovací algoritmy tak, aby nevyvolávaly závislost. Mají také dětem povinně nabídnout možnost používat službu bez využívání jejich osobních informací.
Regulace se podle návrhu má týkat nejen sociálních sítí, ale i serverů na sdílení videa, online her, obchodů s aplikacemi, operačních systémů a AI chatbotů. Návrh jim stanoví povinnost zajistit dětem vysokou úroveň ochrany soukromí a zabezpečení. Tato úroveň ochrany má být na službách nastavena ve výchozím stavu, vypnout ji budou moci až když ověří, že je uživatel dospělý.
Obchodům s aplikacemi návrh ukládá povinnost začít vyhodnocovat věkovou přístupnost nabízených aplikací. Mají také zajistit, aby se děti nemohly k „nepřístupným“ aplikacím dostat.
V praxi to znamená zavedení ověřování věku. Návrh počítá s tím, že údaje, na základě kterých se dá věk uživatele ověřit (tzv. age signals) budou moci (se svolením uživatele) provozovatelům služeb předávat i operační systémy.