 »  Do 20. ledna se mohou hlásit zájemci o volná místa v mediálních radách

Filip Rožánek

Sněmovna vyzvala veřejné organizace a prospěšné spolky, aby navrhly kandidáty na volná místa v Radě České televize a Radě Českého rozhlasu. V obou mediálních radách skončí 26. března několik dosavadních členů.

V případě televizní rady půjde o 6 členů z 15, v případě rozhlasové se uvolní 2 posty z celkových 9. Obměna radních je sledovaná i z pohledu budoucího směřování obou veřejnoprávních médií a hrozbě potenciálních politických tlaků.

Uzávěrka přihlášek na volná místa je 20. ledna 2020, v následujících týdnech pak proběhnou veřejná slyšení uchazečů. Mediální výbor sněmovny poté sestaví zúžené kandidátky obsahující maximálně 18 jmen do Rady České televize a 6 jmen do Rady Českého rozhlasu (jde vždy o trojnásobek volných míst). Z těchto kandidátních listin pak všichni poslanci tajným hlasováním vyberou nové radní. Volba proběhne nejspíš při březnové schůzi sněmovny.

Zatímco do vysílací rady (RRTV) nebo do Rady ČTK navrhují členy přímo politické strany zastoupené ve sněmovně, do televizní a rozhlasové rady podle zákona přicházejí nominace od veřejných organizací a spolků.

Celé znění výzvy k podávání návrhů na radní už zveřejnil na svém facebookovém profilu poslanec Tomáš Martínek (Piráti), který zasedá v mediálním výboru sněmovny. Výzva by se měla brzy objevit také přímo na webu sněmovny.