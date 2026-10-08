Do Česka mají zamířit desítky špičkových zahraničních výzkumníků a s nimi 250 milionů do technologií

Do Česka má v příštích pěti letech zamířit 40 zahraničních výzkumníků, kteří budou kromě samotné vědy své projekty od začátku propojovat ve spolupráci se zdejšími firmami, tak, aby z nich mohly vyrůst nové technologie, patenty nebo i celé startupy. Jde o projekt Impact vedený Středočeským inovačním centrem (SIC) a je to jediný český projekt, který uspěl v dané výzvě programu Horizon Europe.
Každý z vědců dostane tři roky na vlastní projekt. Zároveň bude spolupracovat s některou z nejméně 40 firem zapojených do programu. Ty mají přinášet konkrétní problémy, na jejichž řešení budou vědci pracovat.
Cílem je řešit problém, na který český výzkum často naráží: mnohdy zůstává v laboratoři a jen obtížně se dostává k firmám a zákazníkům. SIC proto rovnou předkládá plány, že vznikne alespoň deset patentů, softwarů či užitných vzorů a nejméně tři nové startupy nebo spin-offy.
Program navazuje na předchozí s názvem Merit, v rámci něhož například jeden z výzkumníků propojil nanomedicínu, neurovědy a AI a vyvíjí nový způsob cíleného podávání léčiva do mozku pomocí nosního spreje.
Celkový rozpočet je 10,9 milionu eur, tedy přes 260 milionů Kč. Evropská komise přispěje více než 7 miliony eur, Středočeský kraj prostřednictvím SIC 1,24 milionu, zbytek pokryjí další partneři.