Lupa.cz

Do Česka přichází AI, která přečte stovky zákonů i rozsudků za pár vteřin

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Jónsbók Autor: Jónsbók
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Na český trh vstupuje nová společnost zaměřená na umělou inteligenci, respektive její nasazení v praxi. Pochází z Islandu, jmenuje se Jónsbók a spadá do kategorie označované jako legaltech. Jde o AI poháněného asistenta pro právní výzkum, analýzu nebo psaní dokumentů.

Jónsbók umožňuje dělat rešerše a analýzy legislativy. Indexuje kompletní právní řády vybraných zemí (zákony, prováděcí vyhlášky, judikaturu a rozhodnutí soudů). Uživatel se může ptát v běžném jazyce a systém vrátí odpověď podloženou přesnými citacemi z daného právního řádu.

Dále zvládá generování a návrhy dokumentů. Pomáhá koncipovat smlouvy, právní podání nebo memoranda podle konkrétní judikatury a zavedené praxe.

Umí také zpracovávat vlastní podklady. Uživatelé mohou nahrávat vlastní soubory (PDF, Word, e-maily a podobně) a nechat systém analyzovat konkrétní případy nebo smlouvy.

Možná je integrace do tradičních softwarových nástrojů a služeb. Aplikace funguje přes webové rozhraní, případně jako doplněk pro Wordu a Outlooku.

Jónsbók teď získal investici od fondů Crowdberry Capital a Leo Capital. Ta má kromě jiného sloužit k expanzi na zahraniční trhy, v první vlně je i Česko. Tuzemský trh má na starosti manažerka Petra Karkošová.

Karkošová pro Lupu uvedla, že Jónsbók v Česku i na dalších trzích vychází z místního práva a jazyka. Pracovat zvládá se stovkami dokumentů současně.

“Každá země má vlastní zákony, jazyk a právní praxi a věříme, že právní AI tuto skutečnost musí respektovat. Právě na tom jsme Jónsbók od začátku stavěli: na propojení pokročilé umělé inteligence s přesnými právními rešeršemi vycházejícími z místního práva,” doplnil Bjarni Bragi Jónsson, výkonný ředitel islandského startupu.

Jónsbók spustil své služby v roce 2025. Firmu založili Bjarni Bragi Jónsson, Bjarni Benediktsson, Ágúst Gunnarsson a Thelma Christel Kristjánsdóttir.

Nevymahatelné nařízení EU: Neviditelná razítka v AI nebudou fungovat, stačí změnit pár slov Přečtěte si také:

Nevymahatelné nařízení EU: Neviditelná razítka v AI nebudou fungovat, stačí změnit pár slov

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Dopadá na vás zdražování hardwaru a elektroniky kvůli cenám pamětí?

Zobraz výsledek


Velká mediální debata na CIF: Jak si média udrží mladé publikum?
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).