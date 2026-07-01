Do vedení Etnetery se vrací spolumajitel Martin Palička. Firma se chce posunout i kvůli rozvoji AI a tomu, jak na ni dopadá

Do čela technologické firmy Etnetera se po třech letech vrací spolumajitel Martin Palička. Během té doby působil jako její předseda představenstva. Dosavadní CEO Jiří Štěpán se jako partner zaměří na rozvoj technologií a AI, kde se skupina hodlá lépe uplatnit.
Součástí změny bude také postupné sjednocení celé skupiny pod jednotnou značku Etnetera (dříve se dělila na několik značek, od Etnetera Core po Etnetera Activate nebo třeba Motion). Firma uvádí, že změnou reaguje na proměnu poptávky na IT trhu i na zpomalení růstu celé skupiny, jejíž konsolidovaný obrat za loňský rok dosáhl necelých 600 milionů korun. O rok dříve hlásila obrat ve výši 730 milionů korun. Návrat Martina Paličky do exekutivního vedení má podle vyjádření Etnetery podpořit její rychlejší rozvoj v době, kdy se mění způsob, jakým firmy využívají software a umělou inteligenci.
Etnetera se vidí mimo jiné jako rádce firmám s tím, kde jim AI pomůže, a jak systémy využívající AI provozovat. „Umělá inteligence mění ekonomiku vývoje softwaru. Neznamená to konec vývojářů, ale změnu jejich role. Mnohem větší hodnotu dnes představuje schopnost navrhnout kvalitní architekturu, propojit jednotlivé systémy a zajistit, aby AI fungovala spolehlivě v reálném provozu,“ myslí si Palička.
Palička působí ve vedení Etnetery od roku 2000, kdy do společnosti nastoupil jako finanční a provozní ředitel. Pozici předsedy představenstva zastával posledních šest a půl roku a dále v ní bude pokračovat. Je mimo jiné členem byznysové komunity Red Button.