Dohodli si vzorec, roky šponovali ceny a jeden se udal. Český kartel výrobců kabelů dostal obří pokutu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) udělil vysokou pokutu více než 1,9 miliardy korun čtyřem tuzemským společnostem zabývajícím se výrobou kabelů, včetně těch pro telekomunikační a internetový sektor. Důvodem je kartelová dohoda. Rozhodnutí je nepravomocné, účastníci se mohou odvolat k předsedovi antimonopolního úřadu.
Pokuty mají dostat firmy Kablo Vrchlabí (27,5 milionu korun), NKT (910 milionů), Prysmian Kabely (955 milionů a Tele-Fonika Kabely (49,6 milionu).
Tyto podniky se podle zjištění ÚOHS “domluvily na jednotném výpočtu části prodejní ceny metalických telekomunikačních a energetických kabelů obsahujících měď či hliník, tzv. dopočtu kovů.” Tím podle úřadu “narušily hospodářskou soutěž na trhu prodeje metalických telekomunikačních a energetických kabelů v České republice i obchod mezi členskými státy Evropské unie.”
Součástí kartelu byla i společnost PRAKAB, ta ale vyvázla bez pokuty. Sama totiž informovala ÚOHS v rámci takzvaného leniency programu. Úřadu předala informace, což umožnilo provést šetření.
Do akce byla zapojena ještě společnost PRECON. Ta se nicméně nachází v insolvenčním řízení a nedisponuje žádným majetkem, takže jí sankce nebyla uložena.
Cenová koordinace u firem NKT, PRAKAB a Prysmian trvala nejméně od roku 2010, u společnosti Tele-Fonika od roku 2011 a firem PRECON a Kablo Vrchlabí od roku 2020. Konec protisoutěžního jednání nastal v roce 2022.
“Cena kabelů sestává z bázové ceny (cena plastové izolace, výrobní a režijní náklady, marže, záloha za kov) a ceny kovu obsaženého v konkrétním typu kabelu. Druhá složka přitom tvoří podle typu kabelu významnou část celkové ceny. Účastníci kartelové dohody společně nastavili vzorec, jímž se počítala cena kovu. Mezi firmami docházelo ke vzájemné kontrole správnosti vypočtených hodnot dopočtu kovů, ke stanovování jeho platnosti v různých časových obdobích a případně k úpravám hodnot po předchozí vzájemné konzultaci. Hodnoty dopočtu kovů byly zveřejňovány prostřednictvím profesního sdružení Asociace výrobců kabelů a vodičů České republiky a Slovenské republiky a v Hospodářských novinách,” informoval ÚOHS.
“Namísto toho, aby si jednotlivé firmy nastavily samostatně v rámci své obchodní politiky metodu pro zohlednění aktuální ceny kovu obsaženého v kabelech, prostřednictvím utajované dohody sjednotily způsob jejího výpočtu, na jeho základě vypočtené hodnoty zveřejňovaly jako objektivní a používaly při své obchodní činnosti. Účastníci řízení tímto způsobem cíleně fakticky eliminovali vzájemnou soutěž týkající se podstatné části ceny kabelů a nahradili jej koordinovanou praxí, což významně snížilo prostor pro cenovou konkurenci a narušilo hospodářskou soutěž,” doplnil Kamil Nejezchleb, místopředseda ÚOHS.