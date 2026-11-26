Online obchod řetězce dm v Česku poprvé překonal hranici jednoho milionu objednávek a jedné miliardy Kč v obratu, a to v obchodním roce od 1. října 2025 do 30. září 2026. Zmíněný milion objednávek znamená meziroční nárůst o 40 %. vytvořilo ho 419 tisíc zákazníků.
Počet stažení aplikace Moje dm překročil 4,1 milionu a podle sítě ji víc než 900 tisíc uživatelů aktivně využívá každý měsíc. „Pro zákazníky v jakémkoli odvětví maloobchodu je stále důležitější komfort a jednoduchost. I my vidíme, že stále více lidí míří s nákupy do online světa nebo nákupy v kamenných prodejnách a online kombinují,“ říká Martin Podhradský, předsedající jednatel společnosti dm. Drtivá většina nákupů ale podle něj nadále probíhá přímo v prodejnách.
V nich firma rozšiřuje výdejní dm boxy, které jsou na 44 místech, a síť samoobslužných pokladen. Ty jsou dostupné ve 113 z 262 prodejen. Kromě toho nabízí službu doručení nákupu z obchodu domů prostřednictvím Woltu, kterou zákazníci využili u 74 tisíc objednávek. Podle firmy byla v září tímto způsobem dodána více než každá desátá objednávka online shopu. Přes 410 tisíc objednávek pak zákazníci objednali online a vyzvedli v prodejně, služba zaznamenala meziroční nárůst o necelou polovinu.
Dohromady se v kamenných prodejnách a online shopu prodalo 308,1 milionu produktů, to je meziročně o 7,4 % více. Obrat společnosti pak celkově stoupl o 7,95 % na 20,9 miliardy Kč a dm uvádí, že roste rychleji než trh.