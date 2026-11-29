Digitální a informační agentura (DIA) řeší kybernetický incident, kvůli kterému omezuje provoz důležitých státních služeb Portál občana a Portál veřejné správy. Mělo dojít k pokusu o hackerský útok.
“Dnes v ranních hodinách (neděle 29. listopadu) jsme zaznamenali pokus o kybernetický útok na Portál občana. Situaci řešíme se všemi relevantními orgány a uživatelům se omlouváme za dočasnou nedostupnost tohoto portálu,” informovala DIA.
“Podle našich informací nedošlo k úniku dat, z preventivních důvodů však dočasně znepřístupňujeme i Portál veřejné správy,” doplnil Jan Palata z oddělení komunikace státní agentury.
DIA zatím nezveřejnila podrobnější informace. Ty podle svého prohlášení připravuje k publikování v dohledné době.
Digitální a informační agentura na problému spolupracuje s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), který u podobných případů poskytuje asistenci, a to i z role autority dané zákonem o kybernetické bezpečnosti.