Dva populární české e-shopy s módou a sportem změní majitele, kupují je Balkánci

Tuzemské e-shopy Sizeer a JDSports by v dohledné době mohly mít nového majitele. Chce je koupit společnost BDS Sport CZ dříve známá jako A3 Sport. Transakci začal posuzovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).
Sizeer i JDSports se specializují na módu a sport, vedle e-commerce aktivit mají i kamenné obchody. E-shopy spadají pod polskou skupinu Marketing Investment Group, která kromě Česka prodává aktivity v několika dalších evropských zemích.
BDS Sport CZ je součást balkánské skupiny BDS Sport Group působící skrze Evropu. Obchodem by mělo dojít k výraznému posílení.
“K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti maloobchodního prodeje sportovního zboží zahrnujícího sportovní obuv, sportovní oblečení a sportovní vybavení včetně doplňků, a to jak prostřednictvím kamenných obchodů, tak e-shopů,” uvedl ÚOHS.
Česká entita Marketing Investment Group Czech v posledním finančním roce udělala tržby přes 112 milionů korun, meziročně o zhruba 10 milionů méně. Zisk po zdanění se klesl z necelých 11,5 na 9,6 milionu korun. EBITDA činila přes 17 milionů korun. V aktuálním finančním období se plánuje zvýšení čísel.