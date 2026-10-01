Dva známí startupisté vybudovali firmy s miliony uživatelů, teď jdou zkusit totéž s tématem padel

Tomáš Hodboď, který pomáhal vybudovat Heureku a jako zakladatel dovedl módní vyhledávač Glami mezi miliardové firmy, se pouští do nového projektu. Společně s Jiřím Diblíkem, zakladatelem wellbeingové aplikace VOS.health, kterou koupila americká firma, chce rozvíjet padelovou aplikaci ACE. Hodboď do projektu vstupuje z pozice partnera Mitonu, který se stává investorem a vkládá do nápadu řádově miliony korun. Hodboď se ale do budování hodlá zapojit aktivněji než v dosavadních projektech.
Diblík i Hodboď věří, že by se ACE měla stát globální sociální sítí pro hráče padelu. Otevřeně se inspirovali u Stravy, oblíbené aplikace pro běžce či cyklisty. „Za poslední roky jsem viděl řadu AI projektů, ale žádný s tak úspěšnou distribucí. Padel roste rychleji, než mu kdokoliv stíhá stavět infrastrukturu. Chci dát ACE několik let svého času, aby se z něj stala appka číslo jedna pro hráče padelu,“ komentuje Hodboď.
ACE umožňuje sportovcům hledat spoluhráče a soupeře odpovídající výkonnostní úrovně, eviduje jejich zápasy a vytváří hráčský rating. Podle firmy ji několik měsíců po spuštění používá zhruba devět tisíc lidí v Česku. To má představovat více než polovinu z odhadovaných 15 tisíc pravidelných českých hráčů tohoto sportu.
Projekt původně vznikl z osobní potřeby Jiřího Diblíka. Padel se hraje ve čtyřech a bojoval s tím, jak najít další tři hráče, obvykle to řešil složitou komunikací s kamarády i neznámými lidmi přes WhatsApp.
Diblíkovi je 28 let a podnikat začal už jako teenager. V šestnácti letech si nechal přiznat plnou svéprávnost, aby mohl založit vlastní digitální agenturu. Později se spolužákem Ondřejem Kopeckým vybudoval wellbeingovou aplikaci VOS.health a projekt ChatMind.ai. Obě společnosti v dubnu 2025 koupila americká Spring Health. Po působení v této firmě se Diblík vrátil k vlastnímu podnikání a založil skupinu TBA, která vytváří a provozuje spotřebitelské aplikace. ACE je první projekt, do kterého pouští externího partnera.
Hodboď do ACE vstupuje nejen jako investor, ale také jako CEO a rovnocenný partner Diblíka, uvádí, že jde do projektu naplno a věří, že aplikaci pomůže dostat do zahraničí. Hodboď v Mitonu působí od roku 2013, kdy se připojil k partnerskému týmu po úspěšném exitu Heureky. Následně spoluzaložil Glami, které dnes působí v 18 zemích, a podílel se také na vybudování vyhledávače nábytku Biano a fundraisingové platformy Donio. V ACE se chce zaměřit především na obchod a zahraniční expanzi, zatímco Diblík povede produkt a technologie.