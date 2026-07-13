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Dvě třetiny Čechů údajně kvůli clům omezí nákupy z Číny. Tržiště zatím našla jinou cestu

Iva Brejlová
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E-commerce - trziste - marketplace - Shein Autor: Depositphotos
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Evropské clo na zásilky nízké hodnoty ze zemí mimo EU má odradit podstatnou část Čechů, kteří nakupují na asijských tržištích. Alespoň tak to uvádějí v průzkumu srovnávače Heureka. Podle něj kvůli novému poplatku plánuje omezit nákupy na platformách jako Temu, AliExpress či Shein téměř 65 % českých zákazníků.

Skoro 35 % lidí totiž uvedlo, že nákupy kvůli clu omezí velmi pravděpodobně, zbytek „docela pravděpodobně“. Mají tak reagovat na paušální clo ve výši 3 eur (necelých 75 Kč) za každou odlišnou položku v balíčku. Opatření záměrně cílí na levné zboží proudící do Evropy z čínských platforem typu Temu, Shein nebo AliExpress. Je dočasné, stalo se relativně rychlým unijním řešením záplavy zboží a nejpozději od listopadu se k němu má přidat ještě manipulační poplatek.

„Fixní poplatek ve výši 3 eur, který u levných položek může tvořit významné procento ceny, funguje jako silný psychologický i ekonomický blok. Bude velmi zajímavé sledovat, zda asijské platformy v reakci na toto clo změní svou logistickou strategii v Evropě,“ komentuje výsledky průzkumu David Chmelař, šéf společnosti Heureka Group.

To se už mělo stát – na skutečnost, že existuje možnost, aby asijská internetová tržiště zásilky rozesílala z evropských skladů a tak se těmto poplatkům vyhnula, upozorňovali odborníci z trhu už při předchozích diskusích nad cly. Pro Lupu to zmínila i Monika Brichtová z Allegra, které funguje také jako tržiště, ale z Polska. Podle Seznam Zpráv už asijští obchodníci z evropských skladů rozesílají. Svědčí o tom i podoba e-shopového košíku, například Temu při objednání slibuje dodání do Česka během dvou dnů.

Podle průzkumu Heureky je oblíbené hlavně Temu, kde nakoupilo v posledním roce skoro 40 % lidí, další na tržištích AliExpress (21 %) a Shein (10,5 %). Zákazníky motivuje hlavně extrémně nízká cena, nejčastěji nakupují domácí potřeby a doplňky, případně hobby předměty. Víc než polovina lidí přitom podle průzkumu nakupuje „jednou za pár měsíců“, třetina však několikrát do měsíce.

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Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

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