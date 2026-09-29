eLegislativa se možná bude úplně předělávat, připustil vládní zmocněnec. Stát si teď dělá analýzu

Jeden z nejproblematičtějších projektů českého eGovernmentu – vybudování systémů eSbírka a eLegislativa – se možná bude od základu předělávat. V rozhovoru pro server iRozhlas.cz to připustil vládním zmocněnec pro digitalizaci Lukáš Klučka.
Elektronická sbírka zákonů (eSbírka) už běží, ale eLegislativa, která má sloužit k digitální tvorbě a připomínkování zákonů, měla plně začít fungovat od 15. ledna 2027. Jak jsme na Lupě informovali už dříve, ministerstvo vnitra však letos navrhlo další odklad plné funkčnosti eLegislativy.
Úřad původně žádal o odklad na rok 2029, poslanci nakonec na nedávné schůzi schválili posun až na 15. leden 2030. Příslušný zákon teď musí schválit ještě Senát a podepsat prezident.
Podle Klučky si vnitro zároveň zadalo analýzu, která má určit, jak bude projekt dále pokračovat. „V tuto chvíli hledáme řešení, které bude ekonomicky nejvýhodnější,“ řekl iRozhlasu zmocněnec.
Vnitro podle něj jednak čeká návrh ceny na dokončení eLegislativy od firmy Asseco, která je dodavatelem systému. „Současně si ale vedle zpracováváme i nějaké možnosti, jakými by v tom kontextu let 2026/27 bylo možné celou tu architekturu navrhnout tak, aby to celé fungovalo a odpovídalo uživatelským požadavkům. To, co nám vyjde, že bude finančně – i co se týče nějakého dlouhodobého provozu – nejefektivnější, tou cestou půjdeme,“ řekl Klučka.
Systém je podle něj od začátku špatně nastavený. „Ti, kdo tu architekturu na začátku navrhovali, tak zkrátka neměli dostatečný kontakt s budoucími uživateli a navrhli systém tak, že uživatelům zkrátka nevyhovuje,“ řekl. „Jsme v tuto chvíli ve stavu, kdy se můžeme snažit zachránit to, co máme, anebo se opravdu podívat, zdali technologickým posunem, který za celou dobu, kdy ten projekt je ve vývoji, nastal, už nejsou technologie a postupy, které by nám to umožnily celé udělat štíhleji a levněji,“ dodal.
Klučka zatím nechtěl spekulovat, zda je lepší systém předělat, nebo pokračovat ve vývoji stávajícího softwaru. „Jsou ve hře obě varianty. A dokud nebudu mít technické řešení, za které budu opravdu ochotný dát ruku do ohně, tak nebudu říkat, kterou cestou se vydáme,“ řekl iRozhlasu.
O problémech systému eSeL (e-Sbírka a e-Legislativa) na Lupě píšeme přes 13 let. Prvotní záměr se datuje do roku 2000 a po dlouhých debatách vznik obou systémů za půl miliardy Kč odsouhlasila v roce 2015 vláda premiéra Bohuslava Sobotky. Podle jejího plánu měly obě části začít v ostrém provozu fungovat od začátku roku 2019. Následovala série odkladů a zdražování, která vyústila až v současný stav.