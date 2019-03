 »  Americká kandidátka na prezidentku Elizabeth Warren chce rozdělit internetové giganty

Karel Wolf

Elizabeth Warren, kandidátka na budoucí americkou prezidentku chce rozdělit internetové giganty jako je Google, Amazon a Facebook. Svůj záměr včetně dopadů detailně popsala v obsáhlém článku na platformě Medium.com.

Důvodem tak radikálního opatření je příliš silné postavení těchto společností vůči tradičnímu byznysu. Tuto výhodu uvedené společnosti zneužívají k oslabování další konkurence na trhu a likvidaci slabších, nebo nových hráčů. Díky tomu pak nevznikají nové generace nezávislých internetových společností, na což pak doplácí drobný byznys a hlavně samotní uživatelé. Argument není nový, existuje již minimálně deset let a často bývá diskutován na akademické úrovni, Warren jej chce ale převést do praxe a navrhuje pro to konkrétní postup.

Warren slibuje po svém zvolení zavést legislativu, podle které by provozovatelé platforem s příjmy přesahujícími 25 miliard dolarů nemohli na těchto platformách provozovat svoje vlastní produkty (musel by se tak rozdělit například Google Search a reklamní platforma Google), společnosti by také musely dodržovat sadu dalších pravidel jako je férovost a přiměřenost.

Senátorka také slibuje v případě zvolení zvrátit „nedávné“ obří akvizice poškozující konkurenční prostředí. Amazon by tak nejspíše přišel o Whole Foods a Zappos, Facebook o WhatsApp a Instagram a Google by se pro změnu musel vzdát Waze, Nest a dokonce i DoubleClicku.