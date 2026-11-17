Také Evropa má slušný čip pro umělou inteligenci. Nizozemská společnost Axelera AI představila třetí generaci své architektury. Čip dostal název Titania a určený je primárně pro inferenci, tedy chod samotné AI. Vyrábět se bude 4nm procesem u TSMC.
Titania je součástí evropského projektu DARE. Ten má více částí. Axelera se zaměřuje na vývoj AI akcelerátoru. Další část dostal na starost brněnský Codasip, který pracuje na serverovém procesoru. Španělská firma Openchip pak připravuje vektorový akcelerátor pro výpočty s vysokou přesností (FP64). Výsledkem má být evropská technologie pro chod v AI datacentrech a superpočítačích.
Titania má čipletový design. Jedno pouzdro (System-in-Package) kombinuje dva čiplety Titania. Celkem nabízí 64 AI jader a 32 programovatelných výpočetních jader RISC-V s vektorovými jednotkami. Nově přibyla nativní podpora výpočtů FP8 (2,5 petaflops) a FP4 a vylepšené řízení přesunu dat, a to díky nové generaci architektury Digital In-Memory Computing (D-IMC).
Namísto nedostatkové a energeticky náročné paměti HBM využívá Titania paměti LPDDR6. Podle Axelery je pro modely typu Mixture-of-Experts (MoE) důležitější vysoká kapacita a efektivní využití paměti než hrubá teoretická propustnost, což snižuje cenu, spotřebu i závislost na dodavatelském řetězci. Čip konkrétně obsahuje 128 GB LPDDR6 s propustností 2 458 GB/s. K dispozici je také 128 MB velmi rychlé SRAM.
Protože Titania nevyužívá vrstvené paměti HBM, nepotřebuje ani nedostatkovou a drahou technologii pokročilého 2.5D pouzdření jako je TSMC CoWoS. Dva čiplety Titania a paměti LPDDR6 jsou spojeny v standardnějším pouzdře typu System-in-Package (SiP), což zjednodušuje a zlevňuje finální kompletaci u externích partnerů.
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Čip obsahuje hardwarový dekodér pro 8K a enkodér pro 4K video (kodeky H.265 a AV1), což umožňuje provozovat velké jazykové modely (LLM), multimodální modely (VLM) a živou analýzu videa na jedné kartě bez zatěžování procesoru.
Čip lze nasadit ve formě karty do PCIe 6.0, jako desku OCP/UBB nebo modul OAM. Spotřeba (TDP) je zhruba 400 wattů.
Axelera AI také představila referenční vzduchem chlazený 4U server AX8, který osazuje osm pouzder Titania. Celkový výkon činí 20 PFLOPS (FP8) a k dispozici je jeden TB paměti LPDDR6 s celkovou propustností 19,6 TB/s. Server dokáže obsloužit model o velikosti až 1,6 bilionu parametrů (FP4) včetně rezervy pro KV cache.
Příkon serveru se pohybuje mezi pěti až šesti kilowatty. Do běžného vzduchem chlazeného 15kW racku se tak vejdou dva tyto servery (do 30kW racku pět). Výrobce uvádí až sedmkrát vyšší výkon na watt a až dvacetkrát lepší celkové náklady na vlastnictví (TCO) oproti konkurenčním serverovým řešením, jde však hodnoty však zatím vycházejí ze simulací výrobce.
“Jeden vzduchem chlazený server Titania o velikosti 4U je navržen tak, aby odpovídal rychlosti kapalinou chlazeného racku Vera Rubin NVL72 na DeepSeek R1,” prsí se Axelera.
Sériová výroba je naplánována na třetí čtvrtletí 2027 a širší dostupnost PCIe karet i prvních zákaznických nasazení proběhne na začátku roku 2028. Společnost registruje předběžné objednávky v hodnotě přesahující 300 milionů dolarů.