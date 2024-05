Evropský procesor SiPearl bude mít 80 jader. Na něm postavený superpočítač vybudují i Češi

Autor: SiPearl

Francouzská společnost SiPearl, která pracuje na evropských procesorech, zveřejnila základní technické detaily prvního modelu s názvem Rhea1. Ten má být určený pro superpočítače AI inference.





Prvním zákazníkem bude superpočítačové centrum v Jülichu, které i za pomocí Čechů z francouzské firmy Eviden postaví superpočítač Jupiter za 273 milionů eur. První testovací vzorky Rhea1 ale mají být k dispozici až v roce 2025. Vyrábět se bude pomocí 6nm procesu u TSMC.





Rhea1 bude mít 80 jader ARM Neoverse V1, frekvence nebyly uvedeny. Každé jádro má mít dvě Scalable Vector Extension (SVE) s 256 bity pro vektorové výpočty. Zabudována bude paměť HBM se čtyřmi vrstvami. Součástí bude podpora DDR5 a 104 linek PCI Express 5.0. Rhea1 taktéž bude disponovat technologií Network-on-Chip pro propojení výpočtů a I/O (Neoverse CMN-700).

U softwaru se počítá s podporou jazyků C, C++, Go, Rust nebo frameworků TensorFlow či PyTorch.

SiPearl je startup založený na základech European Processor Initiative (EPI) pro vytvoření evropského procesoru. Firma posbírala investice přes 116 milionů dolarů, hlavně od francouzské vlády, Evropské investiční banky a Evropské rady pro inovace (EIC).

SiPearl také chystá model Rhea2, k dispozici by rovněž měl být někdy v roce 2025. Technické detaily nejsou známy, výroba bude modernější než 6 nm u Rhea1.

SiPearl zároveň brzy otevře nové kanceláře, budou v italské Boloni. Firma má základnu v Paříži a pobočky v Duisburgu a Barceloně.