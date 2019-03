 »  Facebook a Instagram se potýkají s problémy, výpadek je znát po celém světě

Pokud se dnes odpoledne a večer nemůžete dostat na Facebook, poslat zprávu v Messengeru nebo vám nefunguje Instagram či WhatsApp, chyba není u vás.

Facebook se už několik hodin potýká s výpadky svých služeb, které se dotýkají uživatelů po celém světě. Příčina zatím není jasná, některým uživatelům se jen zobrazují chybové hlášky, že Facebook prochází údržbou.

Jak už to při podobných problémech bývá, výpadek se projevuje u různých uživatelů rzným způsobem. Obvykle například nemají problém se ke službám přihlásit, ale nemohou publikovat nové statusy nebo příspěvky a podobně. Někteří uživatelé se ale ani nepřihlásí.

Někteří uživatelé hlásí problémy i s komunikační službou WhatsApp, která také patří Facebooku. Některým služby – třeba Messenger – fungují v mobilní aplikaci, ale ne ve webovém rozhraní.

Podle služby Downdetector, která shromažďuje hlášení uživatelů, které výpadek postihl, jsou potíže znát na řadě různých míst.

Podle vyjádření firmy se na opravě pracuje. Facebook také na svém twitterovém účtu potvrdil, že problémy nejspíš nezpůsobil DDoS útok.

We're focused on working to resolve the issue as soon as possible, but can confirm that the issue is not related to a DDoS attack.