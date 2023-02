Facebook a Instagram testují placené ověřované účty s modrou nálepkou

Po vzoru Twitteru zavádí i Facebook a Instagram placenou kategorii ověřených účtů. Ty získají modrou ověřovací ikonku, větší dosah na sociálních platformách, prioritní zákaznickou podporu a některé další benefity. Novinka bude zatím testována v Austrálii a Novém Zélandu. Meta to uvedla na svém blogu.

Šéf Meta Mark Zuckerberg oznámil, že odznak Meta Verified bude stát necelých 11.99 dolarů měsíčně pro uživatele na webu a 14.99 dolarů pro mobilní uživatele. Vyšší cena na systémech iOS a Android je pravděpodobně způsob, jak kompenzovat provizi, kterou si Apple i Google berou z nákupů v aplikacích.

„Tento týden začínáme zavádět službu Meta Verified – předplacenou službu, která umožní ověřit váš účet pomocí průkazu totožnosti, získat modrý odznak a s ním dodatečnou ochranu proti účtům, které se vydávají za vás,“ napsal Zuckerberg.

Pro získání odznaku Meta Verified musí být uživatel starší 18 let, vyvíjet na síti dostatečnou aktivitu a předložit státem vydaný průkaz totožnosti, na kterém bude jméno a podoba shodná s údaji na Facebooku nebo Instagramu. Společnost Meta upozorňuje, že o ověřovací proceduru zatím nemohou žádat účty společností.

Pokud změníte jméno profilu, uživatelské jméno, údaj o datu narození nebo profilovou fotografii, budete muset znovu projít ověřovacím procesem.

Poprvé se zvěsti o této novince objevily na začátku února, kdy TechCrunch sdílel odkazy na placené ověřování ve zdrojovém kódu Instagramu. Konzultant v oblasti sociálních médií Matt Navarra později zveřejnil screenshot stránky podpory programu ověřování v australské nebo novozélandské verzi Instagramu.

Instagram is launching its own PAID Twitter Blue-style subscription!



'Meta Verified' membership perks:

- Verified badge ✅

- Impersonation monitoring

- Customer support

- Prioritisation in comments

- Recommendations in IG Explore page + Reels

- Exclusive stickers for IG stories pic.twitter.com/N1Naf3Hro2