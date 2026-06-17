Fidoo z Directu chce být vrstvou nad bankami. Firmám nabídne v jejich financích pohled do budoucnosti

Fintechová firma Direct Fidoo ze skupiny Direct Pavla Řeháka spouští platformu pro malé a střední podniky, která jim má pomoc spravovat finance a zajistit pokročilou finanční analytiku. Služba firmám zajišťuje přístup k jejich účtům v Česku i zahraničí, společnostem bude transakce třídit a analyzovat a později jim má nasadit i AI agenta, který jim má odpovídat na to, co vše jim může ukázat finanční historie jejich firmy.
Podle zkušeností společnosti potřebují firmy řešit, jaké platby přijdou nebo jak se bude vyvíjet jejich likvidita v následujících týdnech. „Potřebují vědět, co se stane příští týden – jinak začnou mít problémy s finančními toky, nevidí rizika zpožděných plateb, opožděných zakázek a podobně. Potřeba řídit budoucnost roste,“ komentuje Martin Vakoč, CEO Direct Fidoo.
Multibankingová platforma Fidoo funguje jako vrstva nad existujícími bankovními účty a systémy, které propojuje do jednoho prostředí. Nyní podporuje všechny CEE banky s funkčním API pro PSD2 open banking služby, tedy 11 bank včetně České spořitelny, ČSOB, nebo Komerční banky. Služba umožní i připojit si zahraniční banky v rozsahu až pět tisíc bankovní ústavů ve 46 zemích. Společnost zařadila i marketplace, kde si firmy budou moct sjednat další služby ze skupiny. Postupně má přibýt třeba předpověď cashflow nebo správa pohledávek a závazků.
Direct Fidoo loni meziročně zvýšilo výnosy o 20 procent na 137 milionů korun a skrze vlastní Mastercard karty zpracovalo transakce v objemu 4,2 miliardy korun. Firma obsluhuje přes 40 tisíc uživatelů.