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Filip Turek se má podle soudu omluvit za lživý výrok o freemailu Seznam.cz

David Slížek
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Seznam.cz Autor: Seznam.cz
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Výrok poslance Filipa Turka (Motoristé) o tom, že e-mailová služba firmy Seznam.cz není bezpečná, se dočkal soudní dohry. Seznam jej zažaloval a soud dal firmě za pravdu. O verdiktu informoval server Novinky.cz a potvrdil jej také Seznam.cz

Turek má podle soudu Seznamu poslat do tří dnů od právní moci rozsudku omluvu ve znění:"„Já, Filip Turek, se tímto omlouvám společnosti Seznam.cz za to, že jsem dne 28. 4. 2026 v pořadu ‚Přísně tajné‘ pronesl výrok, cit.: ‚Stejně všichni víme, že do Seznam e-mailu se vám dívá každej, kdo tam pracuje pomalu, že to není bezpečný…‘ Tento výrok je nepravdivý a ničím nepodložený.“ 

Poslanec má stejný text zveřejnit také na svém facebookovém profilu. Turek pronesl výrok v pořadu vysílaném na kanálu Xaver Live. Vyzval také diváky, aby e-mailovou službu Seznamu nepoužívali.

Seznam jej pak zažaloval. Soud poslance vyzval, aby předložil důkazy svých tvrzení. Když to Turek v třicetidenní lhůtě neudělal, rozhodl spor ve prospech Seznamu. Poslanec musí zaplatit také soudní náklady.

„Vítáme rozhodnutí Městského soudu v Praze, který potvrdil, že výroky pana Turka jsou nepravdivé a ničím nepodložené. Dlouhodobě vnímáme snahu některých politických představitelů poškozovat dobré jméno naší společnosti. Jsme proto rádi, že rozhodnutí soudu jasně potvrdilo, že ve veřejné a politické debatě není prostor pro svévolné šíření lží,“ komentoval rozhodnutí soudu člen správní rady Seznamu Matěj Hušek.

Podle serveru Novinky.cz se Turek může proti rozhodnutí odvolat jen z důvodu potenciáních procesních pochybení nebo kvůli náhradě soudních nákladů.

Městský soud v Praze tento týden zatím nepravomocně rozhodl také v dalším sporu, který se týká Turkových výroků. Podle verdiktu se má omluvit Hnutí Duha.

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Autor aktuality

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

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