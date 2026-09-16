Filip Turek se má podle soudu omluvit za lživý výrok o freemailu Seznam.cz

Výrok poslance Filipa Turka (Motoristé) o tom, že e-mailová služba firmy Seznam.cz není bezpečná, se dočkal soudní dohry. Seznam jej zažaloval a soud dal firmě za pravdu. O verdiktu informoval server Novinky.cz a potvrdil jej také Seznam.cz.
Turek má podle soudu Seznamu poslat do tří dnů od právní moci rozsudku omluvu ve znění:"„Já, Filip Turek, se tímto omlouvám společnosti Seznam.cz za to, že jsem dne 28. 4. 2026 v pořadu ‚Přísně tajné‘ pronesl výrok, cit.: ‚Stejně všichni víme, že do Seznam e-mailu se vám dívá každej, kdo tam pracuje pomalu, že to není bezpečný…‘ Tento výrok je nepravdivý a ničím nepodložený.“
Poslanec má stejný text zveřejnit také na svém facebookovém profilu. Turek pronesl výrok v pořadu vysílaném na kanálu Xaver Live. Vyzval také diváky, aby e-mailovou službu Seznamu nepoužívali.
Seznam jej pak zažaloval. Soud poslance vyzval, aby předložil důkazy svých tvrzení. Když to Turek v třicetidenní lhůtě neudělal, rozhodl spor ve prospech Seznamu. Poslanec musí zaplatit také soudní náklady.
„Vítáme rozhodnutí Městského soudu v Praze, který potvrdil, že výroky pana Turka jsou nepravdivé a ničím nepodložené. Dlouhodobě vnímáme snahu některých politických představitelů poškozovat dobré jméno naší společnosti. Jsme proto rádi, že rozhodnutí soudu jasně potvrdilo, že ve veřejné a politické debatě není prostor pro svévolné šíření lží,“ komentoval rozhodnutí soudu člen správní rady Seznamu Matěj Hušek.
Podle serveru Novinky.cz se Turek může proti rozhodnutí odvolat jen z důvodu potenciáních procesních pochybení nebo kvůli náhradě soudních nákladů.
Městský soud v Praze tento týden zatím nepravomocně rozhodl také v dalším sporu, který se týká Turkových výroků. Podle verdiktu se má omluvit Hnutí Duha.