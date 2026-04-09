Finanční správa představila AI, která má lidem pomoct s vyplněním daňového přiznání

Nástroj s umělou inteligencí pro předvyplnění daňového přiznání představilo Ministerstvo financí ve spolupráci s finanční správou. Podle vyjádření úřadů odstraňuje uživatelsky nepříjemné bariéry klasických formulářů a nutnost přepisování údajů z různých potvrzení nebo hledání správných řádků, kam je napsat.
AI v aplikaci má z dokumentů, které nahraje uživatel, rozeznat relevantní údaje a automaticky je přenést do příslušných polí formuláře daňového přiznání. Typicky jde o potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele a podklady pro uplatnění daňových slev, odpočtů a daňového zvýhodnění, tyto podklady přitom můžou být v různých formátech, například v podobě PDF, skenu či fotografie. Aplikace pak vyžaduje, aby uživatel data zkontroloval. Následně vytvoří soubor s vyplněným formulářem, který je možné využít k podání daňového přiznání.
Aplikace není v beta verzi napojena na státní registry ani na informační systémy finanční správy a pracuje výhradně s daty, která do ní vloží uživatel. Správa ujišťuje, že po celou dobu zpracování jsou data dostupná pouze uživateli a systém je provozován v zabezpečeném prostředí. Výstupem z aplikace je soubor ve formátu XML, který je možné podat prostřednictvím portálu MOJE daně či datovou schránkou. Vygenerovat je možné i soubor ve formátu PDF pro listinné podání.
Aplikace je ve fázi beta testování a podle správy primárně slouží k získání zpětné vazby. Výstup ale lze použít pro podání daňového přiznání za rok 2025. Zodpovědnost za správnost údajů nese uživatel. Podle Simony Hornochové, generální ředitelky finanční správy, se testuje mimo jiné i uživatelská přívětivost aplikace a srozumitelnost nově formulovaných doprovodných textů nápovědy. V další fázi se počítá s rozvojem aplikace a případným propojením s dalšími systémy finanční správy, a to podle zkušeností z pilotu.