Finové prý s AI během minut najdou byznysově zajímavé firmy ze světa, do projektu se zapojují Češi

Český fond Purple Ventures posílá investici do finského startupu, jehož umělá inteligence pomáhá najít firmy vhodné k akvizici. Systém Comparables.ai prý dokáže hledat po celém světě a startup tvrdí, že místo měsíců manuálního mapování trhu dokáže relevantní cíle vytipovat během několika minut. Platformu využívá přes 50 tisíc profesionálů ve více než 30 zemích, včetně poradenských společností z takzvané velké čtyřky.
Běžně investoři, firmy a poradci vyhledávají vhodné příležitosti podle toho, jaké mají kontakty a ručně procházejí neúplné databáze. Pohybují se tak jen na jimi dostupném trhu a mohou přehlédnout důležitý signál z jiného regionu. Kvalita informací přitom přímo ovlivňuje výsledek transakce včetně její výše. „Pokud nevidíte celé hřiště, nemůžete vést nejlepší možný transakční proces,“ říká spoluzakladatel Comparables.ai Martin Kangasniemi.
Comparables.ai umožňuje uživatelům popsat, jaký typ společnosti nebo trhu hledají. Jeho AI následně vyhledá relevantní firmy a doplní je o finanční údaje, vlastnické vazby, strukturu podnikových skupin, informace o ocenění, předchozí transakce i kontakty na lidi s rozhodovací pravomocí. Platforma tak propojuje data z různých zdrojů do jednoho přehledu.
„Zakladatelé mají za sebou transakce v hodnotě několika miliard dolarů a zkušenosti z velkých poradenských společností, takže velmi dobře rozumí tomu, jak dnes M&A procesy fungují a kde jsou jejich největší slabiny. Zároveň se jim podařilo postavit technologii, která dokáže nahradit hodiny manuální analytické práce a přinést výrazně kvalitnější výsledky,“ věří Jan Staněk, řídící partner fondu Purple Ventures.
Firmu založili čtyři odborníci kombinující zkušenosti z finančních trhů a transakčního poradenství s výzkumem strojového učení. Ve vedení startupu jsou Niko Nalli, Markus Vesala, Martin Kangasniemi a Muhammad Ammad-ud-din. V seed investičním kole nyní získali celkem 6 milionů dolarů, tedy zhruba 130 milionů Kč. Český fond Purple Ventures se zapojil 10 miliony Kč, kolo vedly fondy Pragmatech a Araya Ventures a zapojily se také Gorilla Capital, hi5 Ventures, Somersault Ventures a další investoři.