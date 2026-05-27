Gigabitový internet vzduchem v Česku už je skoro zde, stát uvolňuje klíčové frekvence

Telekomunikační i menší regionální operátoři a poskytovatelé internetu brzy budou moci začít budovat bezdrátové sítě s rychlostmi podobnými optice. Český telekomunikační úřad otevírá frekvenční pásmo 26 GHz (takzvané milimetrové vlny), které taková přenosová čísla umožňuje. K dispozici bude od prvního července letošního roku.
Frekvenci půjde využít pro sítě 5G, fixní bezdrátové přístupové sítě FWA (tedy bezdrátový internet) nebo průmyslové a obecně lokální sítě. Na Lupě jsme například nedávno psali lokálních o testech společnosti VanCo.cz, která dosáhla na zmiňované gigabity.
“Nově nastavené podmínky umožňují využití pásma 26 GHz pro různé typy sítí podle jejich charakteru a účelu. Vedle veřejných i privátních mobilních sítí 5G se otevírá prostor také pro sítě FWA, které mohou doplnit nebo nahradit kabelové připojení k internetu, zejména v lokalitách, kde je výstavba optické infrastruktury technicky obtížná, časově náročná nebo ekonomicky nevýhodná. Pásmo tak může pomoci s rozšiřováním vysokorychlostního internetu i do míst, kde není snadné přivést optické připojení,” shrnul ČTÚ.
“Jedná se zároveň o historicky největší část rádiového spektra, kterou ČTÚ pro nové využití na základě individuálních oprávnění uvolňuje. Nastavené podmínky, které zohledňují evropskou harmonizaci i specifika českého trhu, mají umožnit efektivní a flexibilní využití pásma nejen velkým operátorům, ale i menším hráčům na trhu nebo subjektům připravujícím lokální projekty a privátní sítě. Úřad již eviduje předběžný větších i menších hráčů, včetně konkrétně připravovaných projektů,” doplnil úřad.
Informace o otevření pásma jsou k dispozici v tomto dokumentu ČTÚ. Regulátor také vydal opatření obecné povahy týkající se stanovení rozsahu údajů o individuálních oprávněních.