Lupa.cz

Gigabitový internet vzduchem v Česku už je skoro zde, stát uvolňuje klíčové frekvence

Jan Sedlák
Dnes
2 nové názory

Sdílet

Bezdrátový internet, 26 GHz Autor: VanCo.cz

Telekomunikační i menší regionální operátoři a poskytovatelé internetu brzy budou moci začít budovat bezdrátové sítě s rychlostmi podobnými optice. Český telekomunikační úřad otevírá frekvenční pásmo 26 GHz (takzvané milimetrové vlny), které taková přenosová čísla umožňuje. K dispozici bude od prvního července letošního roku.

Frekvenci půjde využít pro sítě 5G, fixní bezdrátové přístupové sítě FWA (tedy bezdrátový internet) nebo průmyslové a obecně lokální sítě. Na Lupě jsme například nedávno psali lokálních o testech společnosti VanCo.cz, která dosáhla na zmiňované gigabity.

“Nově nastavené podmínky umožňují využití pásma 26 GHz pro různé typy sítí podle jejich charakteru a účelu. Vedle veřejných i privátních mobilních sítí 5G se otevírá prostor také pro sítě FWA, které mohou doplnit nebo nahradit kabelové připojení k internetu, zejména v lokalitách, kde je výstavba optické infrastruktury technicky obtížná, časově náročná nebo ekonomicky nevýhodná. Pásmo tak může pomoci s rozšiřováním vysokorychlostního internetu i do míst, kde není snadné přivést optické připojení,” shrnul ČTÚ.

“Jedná se zároveň o historicky největší část rádiového spektra, kterou ČTÚ pro nové využití na základě individuálních oprávnění uvolňuje. Nastavené podmínky, které zohledňují evropskou harmonizaci i specifika českého trhu, mají umožnit efektivní a flexibilní využití pásma nejen velkým operátorům, ale i menším hráčům na trhu nebo subjektům připravujícím lokální projekty a privátní sítě. Úřad již eviduje předběžný větších i menších hráčů, včetně konkrétně připravovaných projektů,” doplnil úřad.

Informace o otevření pásma jsou k dispozici v tomto dokumentu ČTÚ. Regulátor také vydal opatření obecné povahy týkající se stanovení rozsahu údajů o individuálních oprávněních.

Ultrarychlý internet vzduchem do „každé vesnice“ v Česku se blíží. Testy zvládly gigabity na několik kilometrů Přečtěte si také:

Ultrarychlý internet vzduchem do „každé vesnice“ v Česku se blíží. Testy zvládly gigabity na několik kilometrů

Vstoupit do diskuse (2 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Předplatíte si nový web Václava Moravce?

Zobraz výsledek


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Dronové útoky na datová centra na Blízkém východě vyřadily služby

Žlučníková dieta: správná strava pomůže předejít bolestem

Ne vždycky se borelióza projeví flekem. Čeho dalšího si všímat?

Masakr Klempířova zákona o ČT a rozhlase

Propouštění kvůli AI je účetní trik, ne návratnost investic

Výběry z bankomatů zahraniční kartou v Česku: Kde zaplatíte víc?

Mladá krev se s požehnáním Babiše vrhla na digitalizaci státu

LibreOffice testuje vlastní nezávislost bez Collabory

Český startup skládá dokonalého avatara

Novela zákoníku práce zavede povinné mzdové systémy

Škola bez učitelů a školného boří mýty o výuce IT

Neokrádejte se zbytečně o důchod. Můžete tomu snadno předejít

Horečka či bolesti svalů. Ebola zpočátku připomíná chřipku

Doplňky na štítnou žlázu bývají zbytečné, hlavní je pestrá strava

V Česk vzniká „startupová mafie“ a je to dobrá věc

Legendární Kachna jako EV s cenou pod 360 tisíc korun

JMHZ stále vykazuje chyby. Účetní píšou petice

Jak se zdravotníci připravili na pacienta s podezřením na ebolu

Kyberzločinci drtí evropský průmysl výkupným přes milion dolarů

Podívejte se na nejstarší mobilní vysílače v Brně

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).