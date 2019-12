 »  Google na svých službách zakázal tři linuxové prohlížeče

Karel Wolf

Ze tří stále ještě relativně populárních linuxových prohlížečů již není možné se přihlásit do Google services.

Google zakázal přihlašování do Google services z prohlížečů Konqueror, Falkon a Qutebrowser, důvodem je nejspíš jejich nízká bezpečnost. Na problém upozornil server BleepingComputer, který začal situaci testovat na základě podezření, které se objevilo před devíti dny na Redditu.

Po sérii vlastních testů server zjistit, že skutečně přestalo být možné se minimálně z prohlížečů Konqueror a Falcon přihlásit do Google services. Namísto toho se uživatelům vždy zobrazí stránka s následujícím textem:

Couldn't sign you in



This browser or app may not be secure. Learn more



Try using a different browser. If you're already using a supported browser, you can refresh your screen and try again to sign in.

Google na chybové stránce doporučuje použití jiného prohlížeče, protože ten, který uživatel používá, není podle všeho bezpečný. Na stránce se nalézá také odkaz s možnými důvody, proč nejspíš není použitý prohlížeč povolen. Mezi nimi nalezneme například vypnutou podporu Java Scriptu, nebo jeho chybějící podporu, potenciálně nebezpečné, nebo nepodporované rozšíření či použití automatizovaného frameworku. Problém se podle všeho nevyskytuje u všech uživatelů, je tedy možné, že společnost změnu zavádí postupně, případně se jedná o projev nějakého A/B testování. Google se k blokaci zatím oficiálně nevyjádřil.