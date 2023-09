Google Slides ukáže šipky myší přihlížejících uživatelů

Autor: screenshot

Prezentace od Googlu (Google Slides) získají novou funkcionalitu, která zaplaví obrazovky pohybujícími se kurzory ostatních uživatelů a dost možná ji budou přednášející a tvůrci prezentací právem nenávidět. Google totiž začne zobrazovat v reálném čase pozici ukazatele myši všech ostatních uživatelů, kteří prezentaci zrovna sledují.





Jak to může v budoucnu vypadat, zachycuje animovaný GIF na serveru 9to5google.com. Dnes Google pouze informuje o tom, jaký snímek si ostatní prohlíží, a to v levém postranním panelu. Na stejném místě zobrazí i to, kdo aktivně upravuje text.





Po aktivaci funkce živé ukazatele začnou prezentace ukazovat kurzory ostatních lidí. Ikona šipky se zvětší a každému uživateli je přiřazena jiná barva. Google si od toho slibuje, že spolutvůrci prezentace budou moci snáze ukazovat na konkrétní text nebo vizuální prvky, aby zdůraznili důležité informace.

Ve výchozím nastavení bude živá šipka vypnutá. Aktivovat ji bude možné v menu prostřednictvím nabídky Zobrazení > Živé ukazatele > Zobrazit můj ukazatel.

Novinka má být v následujících týdnech dostupná jak pro zákazníky služby Workspace, tak pro osobní účty Google.