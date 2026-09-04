Hackeři jdou po uživatelích Signalu, varuje NÚKIB

Aktéři napojení na Rusko se zaměřují na uživatele komunikační aplikace Signal. Nesnaží se přitom prolomit její šifrování, ale přimět uživatele, aby sami útočníkům umožnili přístup ke svému účtu. Informace vydal jako varování Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) spolu s analýzou útoků a doporučením, jak Signal bezpečně používat. Dosud zaznamenané kampaně podle úřadu cílily především na osoby působící v oblasti bezpečnosti, státní správy či politiky.
Útočníci využívají techniky sociálního inženýrství a phishingu, jejichž cílem je přimět uživatele k propojení cizího zařízení s jejich účtem nebo ke sdělení PIN kódu či dalších přístupových údajů. Mezi nejčastější scénáře patří falešné zprávy vydávající se za technickou podporu, podvržené odkazy nebo škodlivé QR kódy.
Primární metodou je linked-device phishing. Útočník nejprve zjistí telefonní číslo oběti a předpokládá, že používá Signal. Následně jí pošle zprávu, která se tváří například jako upozornění technické podpory aplikace. Další variantou jsou škodlivé QR kódy, které se mohou vydávat například za pozvánku do skupiny. Naskenováním kódu nebo kliknutím na odkaz může uživatel nevědomky propojit své konto s útočníkovým zařízením a umožnit mu přístup ke své komunikaci.
NÚKIB doporučuje především pravidelně kontrolovat seznam zařízení připojených k účtu a ta neznámá okamžitě odebrat. Uživatelé by měli také aktivovat funkci Zámek registrace. U citlivější komunikace NÚKIB doporučuje využívat mizející zprávy a omezit možnost dohledání účtu podle telefonního čísla. Podezřelou zprávu je vhodné ověřit přímo u jejího údajného odesílatele jiným komunikačním kanálem. Aplikaci by uživatelé měli stahovat pouze z oficiálních stránek Signalu.
Podobné útoky byly zaznamenány také na Ukrajině, v Německu, Francii nebo Nizozemsku. Úřad upozorňuje, že jejich skutečný geografický rozsah může být širší.