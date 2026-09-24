Lupa.cz

Hackeři prý napadli Seznam.cz. Ten to odmítá, jde o data jiné české firmy

Jan Sedlák
Včera
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Seznam.cz, podsvícené logo Autor: Seznam.cz
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Je zde další z falešných poplachů varujících před napadením infrastruktury české firmy či organizace. Hackeři letos nabízeli k prodeji údajná data zákazníků Alzy, ta to ale dementovala. Teď se terčem údajného kybernetického útoku měla stát tuzemská internetová jednička Seznam.cz. Ani v tomto případě to není pravda.

Služba Dark Web Intelligence, která informuje o útocích či únicích dat, uvedla, že byl Seznam zasažen ransomwarem MedusaLocker. Ten se vyskytuje od roku 2019 a cílí na počítače s Windows. Je možné si ho pořídit jako službu (RaaS) s tím, že jeho autoři dostávají podíl 40 až 45 procent z výkupného. K šifrování dat obětí využívá kombinaci AES-256 (CBC) a RSA-2048.

Seznam odmítl, že by se ho útok týkal. Podle vyjádření společnosti je to problém jiné české firmy zaměřené na prodej přístrojů zaměřených na práci s vodou. Jediným pojítkem se Seznamem má být to, že se v uniklých datech vyskytuje doména zdarma dostupné freemailové služby Email.cz, kterou Seznam provozuje.

Hackeři nabízí k prodeji údajná data zákazníků Alzy. Nic se nestalo, odmítá e-shop Přečtěte si také:

Hackeři nabízí k prodeji údajná data zákazníků Alzy. Nic se nestalo, odmítá e-shop

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Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

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