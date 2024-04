Halving bitcoinu se blíží. Podcast Bitcoin a blondýna rozebírá, co se dá očekávat

Autor: Lupa.cz s využitím DALL-E

Další halving (půlení) bitcoinu vychází nyní na brzké ráno 20. dubna 2024. Při předchozích půlení, ke kterým dochází jednou za čtyři roky, vždy následoval prudký růst této kryptoměny. Zda se to bude opakovat i nyní, ale nikdo nedokáže garantovat.





Právě na to, co přesně se při halvingu děje, co mohou čekat majitele bitcoinu a jak by se mohla cena dál vyvíjet, se zaměřil nový díl podcastu Bitcoin a blondýna, který připravují kolegové z webu Měšec.cz.





„Minulost ukázala, že několik měsíců po halvingu vždy cena bitcoinu strmě stoupla. Některým těžařům se po halvingu už nemusí těžba vyplácet, takže začne klesat přísun bitcoinů na trh, což zvýší cenu. Ale jak víme, minulý vývoj nemusí predikovat ten budoucí,“ říká v podcastu Tomáš Krause, provozovatel webu Bitcoinvkapse.cz.

V podcastu společně s Gabrielou Hájkovou probírají, jak bude probíhat dělení bitcoinu v dalších etapách. A co se asi stane, až se bude zdát – dnešním pohledem – odměna za vytěžený blok nicotná.

Celý podcast si můžete poslechnout zde: