 »  Havlíčkovou v čele Slevomatu střídá Veselý

Karel Wolf

Slevomat po šesti letech mění ředitele, Marie Havlíčková se chce více věnovat rodině, na pozici ji nahradí Ladislav Veselý, dosavadní provozní ředitel firmy.

„Primárně se teď chci věnovat rodině. S dvěma dětmi již není možné se naplno věnovat rodině a firmě zároveň. Jedno nebo druhé bych musela šidit a to nechci,“ komentuje svůj odchod Havlíčková.

Veselý působí ve firmě relativně krátce, teprve rok a tři měsíce, to by ale podle Havlíčkové nemělo být na překážku: „Za tu dobu potvrdil, že má strategické myšlení a vidí věci z dlouhodobého hlediska. Navíc podporuje růst lidí a jejich vzdělávání,” tvrdí odcházející ředitelka. Veselý přešel do Slevomatu ze Seznamu. Tam si od roku 2011 prošel různé pozice od produktového manažera Stream.cz až po ředitele divize internetových služeb. V mezičase si ale také na rok odskočil vyzkoušet pozici produktového ředitele ve vydavatelství Economia.

Na pozici COO se po Veselém posune Kamil Hanzlík, který ve Slevomatu doposud zastával post finančního ředitele.