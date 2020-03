 »  HBO GO musí kvůli koronaviru omezit dabování filmů a seriálů

Filip Rožánek

Česká verze HBO GO nemůže vzhledem k aktuální situaci pokračovat v dabování televizních seriálů a filmů. „Vzhledem k současným obavám ohledně koronaviru Covid-19, se kterým se potýká Česká republika a celý svět, jsme se rozhodli pozastavit výrobu všech nových dabingových aktivit po dobu nejméně 2 týdnů,“ oznámila společnost v newsletteru pro zákazníky.

„Bezpečí a zdraví každého zaměstnance a spolupracovníka je pro nás vždy na prvním místě. Za způsobené nepříjemnosti se moc omlouváme. Víme, že uživatelé HBO GO kompletní lokalizace filmů a seriálů často využívají. Navzdory tomu doufáme, že v naší nabídce najdete to, co právě hledáte a zhlédnutí si užijete ve stejné míře i s českými titulky,“ doplnila firma HBO Europe, která u nás videoslužbu provozuje.