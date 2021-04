Herní e-shop Xzone měl loni obrat 111 milionů, meziročně vyrostl o 20 %

Online obchod Xzone zaměřený na hry a herní merch dosáhl loni obratu kolem 111 milionů korun bez DPH. E-shop tak meziročně vyrostl o 20 %. Růstu firmy pomohlo uvedení nové generace konzolí na konci loňského roku a také populární hry jako The Last of Us II nebo Cyberpunk 2077.

E-shop letos slaví 20 let existence a do března jej vlastnilo 5 společníků. Nejvyšší podíl 30 % měl Martin Schovanec, po 20 % pak Jiří Pospíšil a Jan Hanuš, a po 15 % Bohuslav Schovanec a Ladislav Hadač. Dva posledně jmenovaní svůj podíl ve firmě odprodali zbývajícím společníkům. Nově tak Martin Schovanec vlastní 42,8 % a Jiří Pospíšil s Janem Hanušem po 28,6 % firmy.

"Můj otec a jeho dlouholetý společník v podnikání pan Hadač jsou již důchodového věku a nechtěli se nadále aktivně podílet na chodu společnosti. Rozhodli se raději využít dosažených výsledků v budování podniku v podobě peněz z prodaných obchodních podílů, které mohou ve zdraví užít,” říká ke transakci Martin Schovanec a dodává. “V odkupu podílů zbylými společníky navíc vidím důležitý stabilizační krok z pohledu budoucnosti firmy a symbolické vyjádření, že i přes turbulentní dobu v herním průmyslu věříme, že se nám v podnikání bude dařit i nadále minimálně stejně dobře jako doposud.”