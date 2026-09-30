Heureka vykázala po zdanění ztrátu, tu ale za rok podstatně snížila

Skupina srovnávačů Heureka Group ohlásila za rok končící letošním březnem mírný nárůst tržeb – zhruba o jedno procento na 2,2 miliardy Kč. Zároveň snížila ztrátu zhruba o pětinu na 321 milionů Kč. Ta Heurece vznikala mimo jiné ve spojitosti se vstupy na zahraniční trhy.
Provozní zisk EBITDA firmě klesl z 606 na 586 milionů Kč. Peníze, které firmě reálně zbydou na účtu po zaplacení provozu, daní a investic do rozvoje (tzv. free cash flow), Heurece vzrostly na 310 milionů Kč.
„Ještě před pár lety nás řada hlasů na trhu odepisovala. Dnešní čísla ukazují, že nadále budujeme silný byznys. A stejnou energii teď vkládáme do umělé inteligence, která bude v příštích letech formovat způsob, jakým lidé nakupují online,“ říká David Chmelař, CEO Heureka Group.
Chmelař v Heureka Group nedávno završil třetí rok ve vedení. Společnost začala výrazně automatizovat a implementovat umělou inteligenci. Uvádí, že produktivita v některých procesech vzrostla stonásobně. Heureka dnes měsíčně zpracuje 5 milionů ručních přiřazení produktů, doplní 4 miliony nových parametrů a vytvoří 300 tisíc nových produktových popisů.
Skupina působí kromě Česka také na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, Slovinsku, Chorvatsku, Srbsku a Bosně a Hercegovině. Měsíčně jí navštíví až 30 milionů reálných uživatelů.