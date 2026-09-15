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Heureka se chce dostat lidem do prohlížečů, spouští v nich Hlídač cen jako rozšíření

Iva Brejlová
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Heureka Group Autor: Heureka Group
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Nákupní srovnávač Heureka spouští rozšíření do webových prohlížečů s názvem Hlídač cen, který rovnou při návštěvě e-shopu porovná produkt s dalšími nabídkami na Heurece. Podle firmy produkt na stránce e-shopu rozpozná a případně ukáže až tři alternativy.

Widget funguje jako okno v pravém dolním rohu obrazovky a bere v úvahu i hodnocení e-shopů. Rozšíření podle společnosti dokáže vyhodnocovat akční kódy, slevové kupóny či klubové ceny, takže neřeší uměle navýšené škrtnuté ceny, slibuje. Novinka má fungovat i při vyhledávání na Googlu, Seznamu nebo Zboží.cz.

Hlídač cen má fungovat na českých a slovenských e-shopech, je ale zatím na úplném začátku a v testovací fázi. Heureka chce jednotlivé funkce dál upravovat.

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Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

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